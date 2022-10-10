[分集劇情]《千元律師》畫家姊弟自白命案真相！南宮珉過往故事女主角李清娥登場！（EP6）

[有雷]《千元律師》南宮珉面對所有正在隱瞞真相的關係人，選擇相信最後的目擊者「畫作」所呈現的證據，終於成功揭開了美術家族的命案真相。而本集劇情後半則是金智恩對於眼前這位捉摸不定律師感到非常好奇，於是請教了檢察官前輩，劇情終於進入南宮珉過去擔任檢察官時期的故事。

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《千元律師》千智勳（南宮珉飾）從最終被拍賣的畫家遺作中，早已推論出真凶。他與被收押中的金敏宰對話，敏宰說自己已坦承殺害館長母親，千智勳一句「那你父親也是你殺的嗎？」甚至一語道破父親每張畫中的一貫標誌「撐著黑傘的男人」，根本就是金敏宰的傑作。



金敏宰與畫家父親原本過著平凡並不富裕的生活，但父子兩人對於畫畫樂在其中。某天被館長發覺新銳畫風，敏宰卻將自己的作品謊稱是父親所繪製，於是館長出於利益關係與畫家結婚，但婚後敏宰仍持續幫父親作畫並發表作品，父親無法繼續活在謊言中而早在三年前選擇輕生。為了利益考量，館長與周圍的記者等人都不願讓畫家已死亡的真相曝光。



聚餐當晚，館長的女兒秀妍與其發生肢體衝突，秀妍破壞了即將發表的新畫作而也失手殺害了館長母親。敏宰見狀則決定先謊稱母親是由父親所殺害，若真的被發現，敏宰也打算自己認罪而保全姐姐。最終由姊姊自白一切，加上千辯的一句句推理，敏宰也俯首認罪。



千智勳放大家一天假，似乎來到墓地獨自弔唁。白瑪麗（金智恩飾）非常好奇千辯的過往，原來千智勳擔任檢察官時期，曾與徐民赫（崔代勳飾）共同合作打擊惡勢力財團，兩人也曾是為了查案而讓檢察廳長官們頭痛的惹禍精，但徐民赫有父親的人脈為他善後。



千智勳與徐民赫兩人合力抓到了JQ財團代表，並起訴讓其站上法庭，但財團花了大錢請來白律師事務所的王牌律師李珠英（李清娥飾）為自己辯護。李珠英也私下與千智勳見面表達自己的立場，即便自己嫉惡如仇，希望惡勢力獲得懲罰，但畢竟自己的職業必須為其辯護，內心卻暗中為正義的一方應援，她的舉動令千智勳心中留下深刻印象。兩人接下來是

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