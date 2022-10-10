[分集剧情]《千元律师》画家姊弟自白命案真相！南宫珉过往故事女主角李清娥登场！（EP6）

[有雷]《千元律师》南宫珉面对所有正在隐瞒真相的关系人，选择相信最后的目击者「画作」所呈现的证据，终於成功揭开了美术家族的命案真相。而本集剧情后半则是金智恩对於眼前这位捉摸不定律师感到非常好奇，於是请教了检察官前辈，剧情终於进入南宫珉过去担任检察官时期的故事。

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《千元律师》千智勋（南宫珉饰）从最终被拍卖的画家遗作中，早已推论出真凶。他与被收押中的金敏宰对话，敏宰说自己已坦承杀害馆长母亲，千智勋一句「那你父亲也是你杀的吗？」甚至一语道破父亲每张画中的一贯标志「撑著黑伞的男人」，根本就是金敏宰的杰作。



金敏宰与画家父亲原本过著平凡并不富裕的生活，但父子两人对於画画乐在其中。某天被馆长发觉新锐画风，敏宰却将自己的作品谎称是父亲所绘制，於是馆长出於利益关系与画家结婚，但婚后敏宰仍持续帮父亲作画并发表作品，父亲无法继续活在谎言中而早在三年前选择轻生。为了利益考量，馆长与周围的记者等人都不愿让画家已死亡的真相曝光。



聚餐当晚，馆长的女儿秀妍与其发生肢体冲突，秀妍破坏了即将发表的新画作而也失手杀害了馆长母亲。敏宰见状则决定先谎称母亲是由父亲所杀害，若真的被发现，敏宰也打算自己认罪而保全姐姐。最终由姊姊自白一切，加上千辩的一句句推理，敏宰也俯首认罪。



千智勋放大家一天假，似乎来到墓地独自吊唁。白玛丽（金智恩饰）非常好奇千辩的过往，原来千智勋担任检察官时期，曾与徐民赫（崔代勋饰）共同合作打击恶势力财团，两人也曾是为了查案而让检察厅长官们头痛的惹祸精，但徐民赫有父亲的人脉为他善后。



千智勋与徐民赫两人合力抓到了JQ财团代表，并起诉让其站上法庭，但财团花了大钱请来白律师事务所的王牌律师李珠英（李清娥饰）为自己辩护。李珠英也私下与千智勋见面表达自己的立场，即便自己嫉恶如仇，希望恶势力获得惩罚，但毕竟自己的职业必须为其辩护，内心却暗中为正义的一方应援，她的举动令千智勋心中留下深刻印象。两人接下来是

否有粉红发展呢？



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