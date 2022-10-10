《小女子》結局收視率衝破二位數！圓滿結局適得其所

tvN電視劇《小女子》自開播以來集集精彩反轉不斷，劇中的懸疑氣氛更是從一開始就令人無法放鬆，最終回收視率衝破11％刷新自身紀錄。

《小女子》劇情開端即因秋瓷炫離奇身亡而留下700億韓元給好友金高銀，背後卻牽扯出一連串不尋常的邪惡計畫，幸好最終結局讓惡人得到懲罰，揭開了藍色蘭花的秘密，三姊妹也繼續著自己想要的生活。



《小女子》劇情鋪陳非常細膩，除了對人性的考驗，更有險惡人心的假面展現。突如其來面臨友人的死亡卻又同時獲得鉅款，生活困頓的金高銀內心的糾結令人難以想像，而直到最終回劇情出現意外反轉，站上法庭的她平靜地說出了自己這段時間內的想法，在歷經波折後只想好好珍惜自己。



主演金高銀也曾表示相當感謝觀眾們一起推理到最後，她也認為這是至今電視劇中從未出現過的強烈反轉結局，也希望大家看見了三姊妹在這些事件之後的成長。飾演二姊的南志鉉也表示，雖然劇中的主角們遭遇的事件是相當巨大且戲劇化的，但他們所克服這些事件的方式則是極其現實的，同樣相當感謝觀眾們的支持。



魏嘏雋在劇中也是相當神秘又重要的存在，總是在重要時刻出現在金高銀身邊，暗中協助她對抗惡勢力。《小女子》讓觀眾們一路推理到最終回，甚至呈現連劇中主角金高銀都完全不知道的真相，的確令許多喜愛燒腦劇的觀眾們推理的相當過癮。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞