《Blind》類似事件不斷重演已亡故8人，剩下的陪審團成員只能繃緊神經（EP.8）

那個巫堂（巫女）也太詭異！主角兄弟的身分還是很謎！

由玉澤演、河錫辰與鄭恩地主演的《Blind》（BLIND局中人）最新第8集，類似的憾事不斷重演，幾位陪審團成員似乎已預見自己也將大難臨頭……

（以下涉及劇透）



姜專務中毒、其女身亡，警方密切鎖定安泰昊，然而安泰昊的下場和鄭萬春、崔順吉類似，總被外界認為是兇嫌不久便慘遭毒手，讓人捉摸不透真兇的動機。然而陪審團中的裴製作人，似乎已經找到了其中的規律……

裴製作人擔心自己也會受害，在看見安泰昊遭綁的現場特徵，匆忙趕回電視台找尋20年前的帶子。裴製作人一播出來就嚇得腿軟，正證明了他和當年希望育幼院也有關係。



特別的是陪審團成員裡的巫堂權京子，她才雖然曾被夢境與奇怪現象嚇傻，但絲毫沒有危機意識。此集前言揭曉了她與育幼院的關係，她曾在同個山上作法遇見白文剛與孩子們，馬上被附身指稱大家將來會死在13號手裡，怒喊：「殺了那孩子！」



很顯然接下來要小心的就是裴製作人和巫堂了，剩下的工程師鄭仁成和廚師身分則未明。值得注意的是，當安泰昊所在場所的特徵顯露時，鄭仁成的手機震動了一下，那麼湊巧？



尾聲，柳成俊著急著找到安泰昊，最後只摸到一攤血還有真兇的肩膀便遭注射昏厥，昏倒前看見了對方鞋底有黃色色塊設計，和柳成勳的跑鞋高度相似……



此集雖然確認了裴製作人和育幼院有直接關係，但也新增許多謎團。安泰昊的遺言提到自己當年告密害死了24號，但警方照著真兇的提示找到的遺骸有條項鍊！當年項鍊1條在13號身上，一條被白文剛拿走，這條是？



下集預告，柳成勳的嫌疑增加，除了鞋子，權尤娜還發現柳成勳有其他異常之處。柳成俊遭警方逮捕，在偵訊室遭勒住脖子……



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞