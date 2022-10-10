劉在錫出道32年來首次聲明：除了信件將不再接收粉絲禮物，使部分粉絲不滿，貼文引起廣大討論！

大神還是美談製造機的～

韓國國民MC劉在錫，是演藝界大人物，主持的節目包括《Running Man》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《玩什麼好呢》等，皆有極佳口碑。除了是節目收視保證，在圈內也廣結好人緣、經常提攜後輩，還是美談製造機，熱心公益的他經常捐出鉅款、回饋社會，正面形象極受觀眾歡迎。



承載大眾的喜愛及支持，劉在錫在綜藝人品牌評價中常居高位，甚至連許好幾個月奪下冠軍寶座。



最近劉在錫所屬經紀公司Antenna在官方社群發布聲明，表示感謝粉絲一直以來的支持，但是粉絲們傳遞鼓勵的話語已經足夠，將停止接收信件以外的禮物，並感謝大家長久的支持，希望大家能諒解公司的決定。



貼文發布後引起軒然大波，有粉絲不悅的表示，公司為何要阻擋粉絲與劉在錫的溝通管道？突然發出這樣的聲明使他們感到不滿。然而也有粉絲表示可以理解，認為明星也沒有義務需要接收粉絲所有的禮物，不明白怎會有人對此感到不舒服。





即使出道多年、事業成績亮眼，但劉在錫作風低調、常私下行善，除了持續捐獻金錢、還曾經提供心臟病患手術治療費用。為人謙虛的他也總在節目上向粉絲表達謝意，不愧是國民最愛的藝人。最近帶來新節目《韓星地帶：逃脫任務》，搭檔李光洙、俞利製造超多爆笑亮點，繼續支持劉在錫的粉絲們都看了嗎？



＃劉在錫 經紀公司＃Antenna 發布聲明引起熱議！公司表示：感謝粉絲心意，但不再接受除了信件以外的禮物，讓部分粉絲不滿！你怎麼看？

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