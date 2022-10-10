《Blind》类似事件不断重演已亡故8人，剩下的陪审团成员只能绷紧神经（EP.8）

那个巫堂（巫女）也太诡异！主角兄弟的身分还是很谜！

由玉泽演、河锡辰与郑恩地主演的《Blind》（BLIND局中人）最新第8集，类似的憾事不断重演，几位陪审团成员似乎已预见自己也将大难临头……

（以下涉及剧透）



姜专务中毒、其女身亡，警方密切锁定安泰昊，然而安泰昊的下场和郑万春、崔顺吉类似，总被外界认为是凶嫌不久便惨遭毒手，让人捉摸不透真凶的动机。然而陪审团中的裴制作人，似乎已经找到了其中的规律……

裴制作人担心自己也会受害，在看见安泰昊遭绑的现场特徵，匆忙赶回电视台找寻20年前的带子。裴制作人一播出来就吓得腿软，正证明了他和当年希望育幼院也有关系。



特别的是陪审团成员里的巫堂权京子，她才虽然曾被梦境与奇怪现象吓傻，但丝毫没有危机意识。此集前言揭晓了她与育幼院的关系，她曾在同个山上作法遇见白文刚与孩子们，马上被附身指称大家将来会死在13号手里，怒喊：「杀了那孩子！」



很显然接下来要小心的就是裴制作人和巫堂了，剩下的工程师郑仁成和厨师身分则未明。值得注意的是，当安泰昊所在场所的特徵显露时，郑仁成的手机震动了一下，那么凑巧？



尾声，柳成俊著急著找到安泰昊，最后只摸到一摊血还有真凶的肩膀便遭注射昏厥，昏倒前看见了对方鞋底有黄色色块设计，和柳成勋的跑鞋高度相似……



此集虽然确认了裴制作人和育幼院有直接关系，但也新增许多谜团。安泰昊的遗言提到自己当年告密害死了24号，但警方照著真凶的提示找到的遗骸有条项炼！当年项炼1条在13号身上，一条被白文刚拿走，这条是？



下集预告，柳成勋的嫌疑增加，除了鞋子，权尤娜还发现柳成勋有其他异常之处。柳成俊遭警方逮捕，在侦讯室遭勒住脖子……



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻