周元新剧题材好独特！《Stealer》搭档李珠雨&赵汉哲等，组队抓捕文化财产盗贼

tvN新剧《Stealer-七个朝鲜通宝》是一部动作喜剧，讲述神秘的文化财产盗贼「臭鼬」与非正式的文化财产回收组「Karma」展开合作，对法律无法审判的人进行惩治的故事。

周元饰演「黄大明」，文化财产厅特别调查科的公务员，工作态度十分怠惰、甚至会在大白天睡觉，仿佛一点目标都没有。 自从被怀疑与「臭鼬」秘密联络后，日常生活受到巨大影响。 原本只想安安静静拿月薪的他，究竟为何与「臭鼬」搅在一起，又为何加入抓捕「臭鼬」的团队「Karma」？



李珠雨饰演经营警察「崔敏宇」，因某个契机被派到首尔地方警察厅的文化财产专项组，据说这里全都是有问题的警察。 充满热情的她能否在这恶劣的环境中坚持并发挥实力呢？



赵汉哲饰演「Karma」的创立者「张泰仁」，从前是重案缉毒组能力出众的组长，以为一系列事件意识到文化财产的价值，因此启动回收文化财产的秘密计划，对盗贼「臭鼬」穷追不舍。



金载沅饰演战斗力和亲和力最高的「申昌勋」，从前是专门打击暴力犯罪的刑警，拥有仿佛能擦出火花的有力拳头，讲话也颇为莽撞、时常惹人生气，但对「Karma」的使命感无人可比。



附带一提，这位演员就是《我们的蓝调时光》里的少年车胜元哦！XD



崔化精饰演「李春子」，是「Karma」团队的骇客担当，学生时代出於兴趣开发了一个骇客程式，因此受到国家的召唤。



「臭鼬」是一个与众不同的盗贼，专门向非法购买文化财产的社会高层下手，他究竟是什么，又为何作此举动？

《Stealer-七个朝鲜通宝》由《Mouse窥探》《过来抱抱我》崔俊裴导演与申京日编剧（音）联手打造，将在2023年上半年通过tvN播出。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻