凶手就是主角本身？近期两部悬疑剧《Blind》《争锋相辩》都把主角塑造成疑犯，是故弄玄虚还是真相就是呢

玉泽演应该是里面最惨的，逃亡ing

近期那么多烧脑韩剧，你追哪一部呢？其中就有两部犯罪悬疑剧，不约而同的把主角塑造成嫌疑犯，究竟真相为何？

（以下涉及剧透）



《Blind》（BLIND局中人）

《Blind》从第1集就故弄玄虚，让嫌疑犯郑万春指认真凶是刑警柳成俊（玉泽演 饰），再加上柳成俊本身性格冲动、连法官哥哥柳成勋（河锡辰 饰）都怀疑他，观众也不禁推测他因为人格分裂之类的关系，才会做案而不自知。



第2集揭示真凶名「郑允宰」，各种情节亦直指柳成俊就是郑允宰，更确切的证据是，柳成勋在柳成俊的车里找到了一支被害者耳环！第5集柳成俊总算承认了自己是郑允宰，不过说对方冒用了小时候的名字。



最悬疑的是，柳成勋也备受观众怀疑！柳成俊是做案动机充足（为报小时候的仇），暴力倾向也符合，柳成勋则是和真凶一样拥有细腻的刀工，而且比起柳成俊较容易捏造陪审团名单。但柳成勋也是被领养的小孩吗？他也是对被害者家属怀恨在心的五个孩子之一吗？尚未有答案。



《争锋相辩》

另一播在播的《争锋相辩》正巧也将主角塑造成嫌疑犯。和《Blind》一样，《争锋相辩》主角左时白（李奎炯 饰）也容易动怒而挥动拳头，各种「物证」也疑似和真凶相符。



左时白和真凶都戴著同款手表，最新第4集真凶的裤子被被害人吐了一身，隔天左时白的裤子上也有类似的呕吐痕迹！



虽然张基道（郑进永 饰）也戴著同款手表，但身材显然不同，而且张基道身处高位，命人做案的可能性比较高，那么左时白依旧脱离不了嫌疑。然而左时白他和张基道是什么样的关系，两个人都戴了同款手表？



目前《Blind》播至第6集，堂堂一介刑警柳成俊还在逃亡中，被警方以及被害者家属夹击；《争锋相辩》今日下午将播第5、第6集，不晓得会不会有更多线索呢？

以上这两部剧你追哪部？也欢迎留言分享你的推理！

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