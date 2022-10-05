宋昰昀&SJ李東海新劇殺青：《哦！英心》明年上半年開播，李敏載&鄭偶然四主角人設公開

由宋昰昀和李東海主演的復古漫改劇《哦！英心》今日宣佈已經拍攝完畢，東海飾演從小單戀女主的純情高冷海歸男，讓人超期待啊！

《哦！英心》改編自韓國1990年播出的知名動畫片《英心》，原作講述讀中學一年級的14歲少女「英心」的日常，電視劇則是講述大家長大成人、步入30代的故事。 男女主角品嘗了人生的酸甜苦辣，分別多年後再次重逢，開始打打鬧鬧的浪漫故事。 不僅延續原作愉快溫暖的氛圍，更加入時下最流行的復古感性。

宋昰昀飾演女主角「吳英心」，是綜藝部工作年的PD。 她希望像小時候爸爸畫的漫畫《英心》裡的自己那樣逗大家發笑，但因為熱情過度，反而被同事們看做「提前劇終的代表性人物」。 身處危機的她抓住了製作試播戀綜的機會，沒想到努力請來的出演者、知名創業公司代表竟是多年前天天追著自己跑的小屁孩，在三十多歲時突然迎來人生的過山車。



李東海飾演男主角「王景泰」，小時候就很喜歡英心，即便經常被英心欺負仍總是跟在她身邊。 某一天全家移民便音訊全無，20年後以獨角獸創業公司「Kingvely」創始人Mark Wang的身份回歸。 這時的王景泰已經從流鼻涕小孩成長為冷靜、完美主義、讓人猜不透內心的人，偶然與英心重逢後，勾起了他童年的痛苦回憶。



《野豬狩獵》《由零開始愛上你》李敏載飾演原作裡沒有的新角色「李採東」，是英心的晚輩PD。 就像曾經的王景泰一樣，現在的李採東也是英心身邊的小跟班，性格耿直單純的他在職場上默默守護和照顧英心。 跟英心似乎有短故事的王景泰出現之後，李採東出現了一決勝負的念頭。



《成為飯吧》《黃金口袋》鄭偶然飾演「具月淑」，原著設定是英心的腹黑好友，劇中是一名很有人氣的戀愛YouTuber，表面上又美又帥氣，但讀書時經常在背後搞鬼、令英心陷入困境，一直讓人看不清她是敵是友。 現在她的舉動也讓人困惑：究竟是真的對王景泰產生好感，還是單純見不得英心過得好？



製作組表示這是一部四個人有哭有笑、十分可愛的浪漫喜劇，希望給看著《英心》長大的一代帶去共鳴。 由《迷霧》《十八歲的瞬間》《如蝶翩翩》《The Road：1的悲劇》導演吳煥民、金景恩與電影《宅配男逃亡曲》、網劇《米蟲的一日三餐》編劇全善英合作打造，目前已結束全部拍攝，將在2023年上半年公開。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞