友情線再加一？Ryan Reynolds 祝 Stray Kids 方燦生日快樂～祝賀方式卻讓網友噴飯XD

死侍so sweet～

說起Ryan Renolds 跟 Stray Kids 的友情，應該從 Stray Kids 這場表演舞台說起，當時他們參與節目《Kingdom》和多個隊伍一同參賽，其中一場舞台就用這首歌向電影《死侍》致敬。



粉絲將這段表演發給主角 Ryan Reynolds，他看到後也主動回應，讓Stray Kids也開心地回覆～雙方一來一往的互動超熱情，就這樣牽起這段跨海友誼。



之後Ryan Renolds和 Stray Kids 成員也持續聯絡，甚至還和成員方燦隔空送禮，Ryan Renolds也表示自己已經入坑 Stray Kids，兩人都是彼此最成功的粉絲！除此之外，雙方都常透過社群帳號公開傳遞訊息給對方，每次有什麼動靜都讓粉絲興奮的跟著轉發，這樣看他們互回真的好有趣～



最近遇上方燦的生日，粉絲發現Ryan Reynolds為他送上生日祝福，特別的方式也只有鬼才如他才能想到吧！他將自己主演的電影橋段《脫稿玩家》（Free Guy）重新編輯，加入了方燦出現的橋段，看起來毫無違和，這看起來就像設計好的一樣呢！



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