《政客誠實中2》羅美蘭華麗回歸在韓口碑延燒中！觀眾大讚「笑到顴骨痛」台灣10月7日爆笑上映

年度爆笑鉅獻《政客誠實中2》9月底在韓上映後口碑持續延燒中，延續第一集的劇情，獲得華麗的回歸政界機會的前國會議員朱尚淑（羅美蘭飾），和他的祕書朴熙哲（金武烈飾）竟都意外變得不能說謊，成為「誠實的嘴皮子」搭檔，讓情況變得更加混亂，一發不可收拾！10月7日也將在台上映。

羅美蘭透過《請回答1988》、《國際市場：半世紀的諾言》、《喜馬拉雅：返家之路》、《末代公主》、《霹靂嬌鋒》等作，展現多元豐富的戲路，甚至以喜劇作品《政客誠實中》，一舉拿下青龍影后！羅美蘭在近期宣傳訪談中也提到，很感謝《分手的決心》朴贊郁導演讓她在電影界就此嶄露頭角！當年羅美蘭在朴贊郁導演經典作《親切的金子》中令人印象深刻的演出，讓她從此打開試鏡運氣，後來還通過9成的作品甄選會，順利獲得角色。



尹斗俊在《政客誠實中2》首次挑戰惡角，飾演建設公司代表「姜延俊」一角，顛覆自己過去的「正直青年」形象，導演也大讚他總是在拍攝完相當關心自己的表現，對演戲也充滿了熱情。羅美蘭也大讚跟尹斗俊對戲讓她非常放心，認為他對角色總是非常盡責，也打趣地抱怨自己跟尹斗俊應該加戲！演員金武烈過去以《蘿莉塔：情陷謬思》、《延坪海戰》、《極惡對決》、《詭妹》等作，展現陰沉強烈的形象，後來他藉由《政客誠實中》裡的國會議員祕書市長角色，展現逗趣幽默的一面，讓大家看見他也非常能夠搞笑，而這次他在續作《政客誠實中2》中，則意外和羅美蘭一起陷入只能說實話的窘境。



金武烈表示：「我會再參演《政客誠實中2》的理由之一，就是能再和羅美蘭前輩合作，真的很開心能參演續作，羅美蘭前輩的喜劇演技真的是名不虛傳，獨一無二！」金武烈還透露自己在收到續作劇本時就像之前收到前作時一樣開心，他說：「續作更加新穎爆笑！聽說『笑』對呼吸道很好，現在這時期，呼吸道的健康十分重要，《政客誠實中2》會對大家的呼吸道健康負起責任，請大家多多期待！」《以吾之名》尹敬浩在《政客誠實中2》中續演羅美蘭丈夫角色，對於二度合作的金武烈，尹敬浩幽默地爆料：「這次金武烈雙眼都冒著火光看大家演戲，有時會對我們說：『太誇張了』、『這樣不有趣』等意見，真實展現他『誠實的嘴皮子』的一面，讓演員同事們都提起精神了！」這反而令金武烈聽了感到十分慌張，沒想到讓尹敬浩有這樣的感覺！《政客誠實中2》本週五10月7日即將在臺上映！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞