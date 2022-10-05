超級親民！小女孩在機場跑向Jennie要合照她一口答應，回答粉絲問題還冒出可愛奶音♥

Jennie親民又寵粉誰不愛～

最近駭客事件讓 BLACKPINK 成員 Jennie 被推上風口浪尖，處境讓網友都很心疼，一度擔心她的狀態會不會因此受影響，幸好公司後來採取行動，表示將以強硬法律措施，才讓粉絲稍稍放心，希望可以有最好的解法。



雖然現下有許多問題尚待解決，Jennie仍未停下忙碌的腳步。日前飛往巴黎參加時裝周的她，在機場有許多粉絲前來溫情送機，一身Chanel黑格紋大衣看起來典雅端莊，和舞台上火辣風格落差甚大，即便如此還是非常適合Jennie，連高級時裝也能輕易駕馭！



即便行程忙碌緊迫，Jennie還是十分寵粉。有位小女孩跑向Jennie，詢問能不能合照，她也欣然答應接受女孩的請求，Jennie真的好善良好親民，誰不入坑呢～



在步入機場後，粉絲依然依依不捨在旁問Jennie問題，她也親切地回答，還出現她的招牌奶笑～登機前也不忘回頭鞠躬，跟過去的她一樣！看到Jennie狀態轉好，粉絲應該也放心不少～希望Jennie可以快快樂樂！



甚至還被發現把粉絲的禮物直接別在包包旁，將 Blink 的心意一同帶去巴黎了。



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