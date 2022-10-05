友情线再加一？Ryan Reynolds 祝 Stray Kids 方灿生日快乐～祝贺方式却让网友喷饭XD

死侍so sweet～

说起Ryan Renolds 跟 Stray Kids 的友情，应该从 Stray Kids 这场表演舞台说起，当时他们参与节目《Kingdom》和多个队伍一同参赛，其中一场舞台就用这首歌向电影《死侍》致敬。



粉丝将这段表演发给主角 Ryan Reynolds，他看到后也主动回应，让Stray Kids也开心地回覆～双方一来一往的互动超热情，就这样牵起这段跨海友谊。



之后Ryan Renolds和 Stray Kids 成员也持续联络，甚至还和成员方灿隔空送礼，Ryan Renolds也表示自己已经入坑 Stray Kids，两人都是彼此最成功的粉丝！除此之外，双方都常透过社群帐号公开传递讯息给对方，每次有什么动静都让粉丝兴奋的跟著转发，这样看他们互回真的好有趣～



最近遇上方灿的生日，粉丝发现Ryan Reynolds为他送上生日祝福，特别的方式也只有鬼才如他才能想到吧！他将自己主演的电影桥段《脱稿玩家》（Free Guy）重新编辑，加入了方灿出现的桥段，看起来毫无违和，这看起来就像设计好的一样呢！



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻