狗血劇情照進現實！朴修弘配合檢方調查親哥貪污案，竟遭親父威脅+暴力：呼吸困難導致暈厥

被親哥騙光100多億（韓幣，下同）之後，朴修弘又遭到親爹的威脅。

說起韓娛圈明星們的難纏家人，朴修弘的親哥哥和父母絕對榜上有名，2021年4月，朴修弘控訴遭親哥騙光116億的財產，對方甚至瞞著他買了一份死亡險，受益者也全是哥哥與其妻女，讓他徹底心死訴諸於法律來解決。

消息一出，震驚所有民眾。而不少觀眾聯想到朴秀洪曾經在電視節目裡吐槽自己的父母偏心哥哥，長大後哪怕他自己賺的錢，也不能自由支配，一旦父母覺得他開銷多了，他就得向家人道歉。曾經因為朴修弘稍微多花點錢，媽媽就把信用卡帳單放在桌子上讓他在全家人面前丟臉。

10月4日上午，朴修弘亮相首爾西部地方檢察廳，原本將與被拘留的親哥哥朴某進行對質調查。大嫂李某和朴修弘父親當天以證人身份參加了調查。據相關人士透露，在調查過程中，朴修弘遭到父親的暴行和辱罵，他因嚴重的壓力和衝擊而暈厥，被送往附近醫院。

檢察機關的調查日程等將在朴修弘恢復意識后再確定。韓媒報導稱，朴父一見到朴修弘就說「見到爸爸連招呼都不打嗎」，隨後用腳踢了兒子的膝蓋，還威脅稱：「用刀把肚子XX掉。」面對親父暴行的朴修弘喊道：「我一生都在養活爸爸和家人，怎麼能這樣對我」，之後因呼吸困難而暈倒。



[단독] 박수홍, 조사 중 부친에게 폭행 당해…병원 긴급 후송



- "방송인 박수홍(51)이 검찰 대질 조사를 받는 도중 부친으로 폭행 피해를 당해 병원에 후송됐다"



- 검사실에서 벌어진 돌발적인 폭행 사태



2022.10.04 SBShttps://t.co/NiXPA2rlkS pic.twitter.com/884nDsq6w8 — Archive (@agitww) October 4, 2022

박수홍님 참 어찌 살아왔나싶다. pic.twitter.com/lVBEPpT3Uq — 여기 그리고 어딘가 (@oxJx0O7GfDQeMpW) October 4, 2022

朴修弘的遭遇再次令外界替他感到心疼、

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