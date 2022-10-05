柳海真＋柳俊烈三度合作主演懸疑歷史電影《夜鴞》預計於11月23日在韓上映

由《機密同盟》柳海真以及《外星＋人》柳俊烈所主演的懸疑古裝電影《夜鴞》預計將於今年11月23日在韓國上映，也搶先公開了兩人在片中的造型主視覺角色版海報，充滿神秘感。

在公開的兩款海報中，微弱的燭光前照亮了仁祖（柳海真飾）的半邊側臉，而另一張則是被吹熄的燭火前也露出了半邊側臉的慶秀（柳俊烈飾），形成強烈的對比，兩人各自擁有一半的陰影面到底是什麼呢？飾演仁祖的柳海真，海報上看起來有點李炳憲的感覺，海報上寫著「世子死了，被瘋狂氣息蒙蔽了雙眼的王，仁祖」。柳俊烈版本的海報上則是寫著「世子死了，在真實面前睜開了雙眼的盲人針灸師」，預告世子死亡的秘密以及兩人的對立。



曾演出多部大螢幕作品《機密同盟》，《我只是個計程車司機》《1987》《親密陌生人》等等，柳海真總是帶來令人印象深刻的角色，目前正在熱映中並正在寫下高票房紀錄的《機密同盟2》也受到許多觀眾們的喜愛。本次他將變身為在世子死後，陷入瘋狂而被蒙蔽了雙眼的王，令人期待他的暗黑表現。



在電視劇《請回答1988》中大放異彩的柳俊烈，更是橫跨大小螢幕，在電影方面也有著許多出色作品如《信徒》《錢力遊戲》《外星＋人》等，而他與柳海真則是繼《我只是個計程車司機》《鳳梧洞戰役》後第三次再合作，本次作品中，柳俊烈將飾演一位盲人針灸師，在世子死後，真相卻讓他的雙眼看得比任何人都更清晰。



電影《夜鴞》（貓頭鷹）劇情描述一位只有夜間才看得見的盲人針灸師，在目睹了世子的死亡後，為了查明真相而展開了一整夜的生死搏鬥。主要演員除了柳海真與柳俊烈外，還有《請回答1988》崔澤爸爸崔武成、《獵鑽緝凶》趙成夏、《寄生上流》朴明勳、《機智醫生生活》安恩貞、《那年，我們的夏天》金聖喆等，將於11月23日在韓上映。



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