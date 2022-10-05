[分集劇情]《依法相愛吧》神棍連李世榮都敢詐騙！李昇基大義滅親揭露父親過往卻發現意外事實（EP9）

[有雷]《依法相愛吧》李昇基終於表白自己有多麼在意李世榮，而得知了李昇基與都韓建設的關係後，兩人的確難以坦然面對。社區大媽們遭到神棍詐騙，竟然連精明的律師李世榮也難逃過一劫。李昇基得到關鍵證據而勇敢揭露父親的過往，卻發現證據的來源竟超乎他想像。

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《依法相愛吧》發現了過往事實的金宥利（李世榮飾）感到相當混亂，也無法再坦然與金正浩（李昇基飾）相處，即使正浩再度表明自己的心意，還告白自己隱瞞的另一件事，就是深愛著金宥利。明知自己的位置要面對宥利真的很尷尬，卻還是放不下她。宥利更發現了其實正浩就是揭開當年事故真相的小說作者「吹哨人」，原來正浩私下為了她，對都韓建設進行了許多調查。



社區的大媽們前來Law Café求救，原來她們遇上了詐欺神棍，投資虛擬貨幣而損失了許多錢，金宥利前往神壇搜查，發現這位大師竟然料事如神，就連她為正浩成天以淚洗面都很清楚，讓她開始對於大師也深信不疑，還花了大錢想要做一場法事驅邪，改善她與金正浩的關係。沒想到一切都是假的，而正浩與宥利率領團隊聯手出擊，找到了流連賭場的神棍，佯裝賭客並與警方合作，終於順利逮捕犯人。



都韓建設代表李便雄，對於會長有可能將繼承權傳給孫子正浩，感到極度不滿，雖然正浩所提供的證據不足以讓檢察官父親被拘留，不過李便雄卻提醒了正浩「想想這些關鍵證據的來源」。原來調查了許久都找不到確實證據的正浩，透過昔日下屬拿到了珍貴的資料，而提供這些證據的人竟然是正浩父親自己！正浩前往家中與父親對質，卻也流下淚來，父親為了他竟甘願拋棄自己的名譽，自己一直以來對父親所做的真的是正確的嗎？



宥利急著連絡正浩，兩人終於在馬路的兩頭相見，但站在馬路中間情緒激動的兩人，卻沒留意到迎面駛來的車輛……



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