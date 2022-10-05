狗血剧情照进现实！朴修弘配合检方调查亲哥贪污案，竟遭亲父威胁+暴力：呼吸困难导致晕厥

被亲哥骗光100多亿（韩币，下同）之后，朴修弘又遭到亲爹的威胁。

说起韩娱圈明星们的难缠家人，朴修弘的亲哥哥和父母绝对榜上有名，2021年4月，朴修弘控诉遭亲哥骗光116亿的财产，对方甚至瞒著他买了一份死亡险，受益者也全是哥哥与其妻女，让他彻底心死诉诸於法律来解决。

消息一出，震惊所有民众。而不少观众联想到朴秀洪曾经在电视节目里吐槽自己的父母偏心哥哥，长大后哪怕他自己赚的钱，也不能自由支配，一旦父母觉得他开销多了，他就得向家人道歉。曾经因为朴修弘稍微多花点钱，妈妈就把信用卡帐单放在桌子上让他在全家人面前丢脸。

10月4日上午，朴修弘亮相首尔西部地方检察厅，原本将与被拘留的亲哥哥朴某进行对质调查。大嫂李某和朴修弘父亲当天以证人身份参加了调查。据相关人士透露，在调查过程中，朴修弘遭到父亲的暴行和辱骂，他因严重的压力和冲击而晕厥，被送往附近医院。

检察机关的调查日程等将在朴修弘恢复意识后再确定。韩媒报导称，朴父一见到朴修弘就说「见到爸爸连招呼都不打吗」，随后用脚踢了儿子的膝盖，还威胁称：「用刀把肚子XX掉。」面对亲父暴行的朴修弘喊道：「我一生都在养活爸爸和家人，怎么能这样对我」，之后因呼吸困难而晕倒。



[단독] 박수홍, 조사 중 부친에게 폭행 당해…병원 긴급 후송



- "방송인 박수홍(51)이 검찰 대질 조사를 받는 도중 부친으로 폭행 피해를 당해 병원에 후송됐다"



- 검사실에서 벌어진 돌발적인 폭행 사태



2022.10.04 SBShttps://t.co/NiXPA2rlkS pic.twitter.com/884nDsq6w8 — Archive (@agitww) October 4, 2022

박수홍님 참 어찌 살아왔나싶다. pic.twitter.com/lVBEPpT3Uq — 여기 그리고 어딘가 (@oxJx0O7GfDQeMpW) October 4, 2022

朴修弘的遭遇再次令外界替他感到心疼、

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