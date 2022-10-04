韓國影史首部跨時代流行歌舞喜劇《給自己的情歌》：是一部關於人生的喜怒哀樂的電影

被譽為韓版《星聲夢裡人》，戲中各演員又跳又唱！加上《炸雞特攻隊》 編劇Ｘ《上流寄生族》剪接Ｘ《逆權司機》製作團隊窩心呈獻，光是這個班底就夠吸引了！

《給自己的情歌》故事是講述勢娫（廉晶雅 飾）婚後一直全心為家庭奉獻，一天得知自己患上絕症，向老公陳奉（柳承龍 飾）提出人生最後同時最荒誕的生日禮物：「尋找初戀情人」！陳奉百般不願意下帶著勢娫，憑一幅超過30年的舊照片踏上尋找初戀之路。走遍全韓國，人生各個階段的珍貴的回憶一一浮現，初戀的青澀爛漫，熱戀的甜蜜悸動，與朋友家人的甜酸苦辣…一段倒流到70年代的時光，同笑同哭地走到現代，每個閃耀的瞬間，都給你與我人生最溫暖的共鳴。



「這是一部關於人生喜怒哀樂的電影。」導演崔國熙說。《給自己的情歌》講述了初戀、友情、親情等每個人都會經歷的人生故事，不論你是20歲還是50歲，電影都會為每一位觀眾帶來全方位的共鳴！同時《給自己的情歌》將大家耳熟能詳的經典流行金曲，巧妙地融入到每個人都能感同身受的故事中。



「生命雖然有限，但每個人依然可以活得美好，活得精彩。」這也是崔國熙導演想傳達這樣的信息。為尋找妻子的初戀，展開一段奇幻又歡樂的旅程。公路歌舞電影《給自己的情歌》用耳熟能詳的流行經典金曲細訴初戀的悸動和心痛，從學生時期朋友間的友情到溫暖的親情，男女老少都有共嗚的大眾故事。「一部讓我回顧人生，想起珍貴家人的電影。」



柳承龍，「時而歡笑，時而悲傷，每個人都會經歷的人生故事。」廉晶雅，「能喚起每個人對初戀的記憶並産生共嗚。」朴世阮，「優美的歌曲，淒美的故事與美麗的人相互協調的電影。」邕聖祐等演員傳遞了對電影的感情和信心。《給自己的情歌》獻給那些因忙碌的生活，而遺忘了過去光輝時刻的觀眾，給他們一個同笑同哭，載歌載舞的珍貴時光。



憑電影《炸雞特攻隊》和電視劇《天空城堡》紅爆2019年的柳承龍和廉晶雅，通過今次的 《給自己的情歌》初次攜手合作。 導演崔國熙表示當初編劇創作時已經一心想著他們倆而寫成此故事，更說：「我認為柳承龍和廉晶雅是角色的首選，沒有人比他們更適合。」此外，朴世阮、邕聖祐、沈達琪、夏賢尚、金多仁等影壇明日之星與朴英奎，金惠玉、高昌錫、廉惠蘭等資深演員同台較戲。演員與角色相似度100%，展現夢幻般的演技配合。



電影中更收錄韓國1970年代至2000年代耳熟能詳的金曲，至今在韓劇、韓綜中也常出現這些歌曲，香港觀眾也一定不陌生，包括「搖滾樂教父」申重鉉〈美人〉、「韓國國民歌王」李文世〈早場優惠〉〈無法預測的人生〉〈單身禮讚〉〈哀愁〉、「情歌王子」李承哲〈睡不著的夜裡〉〈不要說再見〉、Eco bridge & 崔百浩 〈去釜山的話〉、林炳秀〈冰淇淋之戀〉、李笛〈謊言謊言謊言〉〈幸好有你〉、柳烈〈離別以來〉 到2000年代Toy〈熱情的告別〉等膾炙人心的歌曲，令《給自己的情歌》這齣韓國影史首部跨時代流行歌舞喜劇備受期待。



導演崔國熙：「歌舞片中音樂奏起的瞬間，幻想中的奇幻旅程亦就此展開。 角色與過去的自己相遇，被帶往一個想像的世界。 電影中每首歌都有各自的主題。」由初戀的心動、朋友之間的真摯情誼到溫暖的家庭等動人情節，完美呈現人生的喜怒哀樂，是部帶有正面力量的溫暖之作。製作公司The Lamp朴恩慶代表：「我想將許多人耳熟能詳的經典金曲，及每個人都有共鳴的人生故事製作成一部歌舞片。」《給自己的情歌》通過歌曲喚醒大家的集體回憶，繼而勾起觀眾的情感共嗚。



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