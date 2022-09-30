贈票：被譽為韓版《La La Land》——電影《給自己的情歌》香港優先場

由柳承龍與廉晶雅一起主演，史上首部跨時代流行歌舞喜劇窩心笑爆大銀幕——《給自己的情歌》！KSD現在送出電影香港優先場給大家，在戲中不論初戀、熱戀或是種種甜酸苦辣，都一定找到屬於大家的共鳴！

詳情請參考以下：

送出： 《給自己的情歌》香港優先場戲票２０張 (送出給10位，每位可得2張)

優先場時間：10月8日 （星期六）13:50

優先場地點：PREMIERE ELEMENTS, House THX (圓方)

活動日期：即日起至10月5日

公佈日期：10月6日中午

（會在此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

(1) 按此 進入「KSD韓星網 Instagram」 如下圖，按紅圈的追蹤 (手機或PC也可以)



(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD香港用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／需要得獎者到現場認領及觀賞

故事大綱：

老婆竟然要老公幫她尋找初戀情人？ 拿著一張超過30年的舊照片一同踏上尋找初戀之路！初戀的青澀爛漫，熱戀的甜蜜悸動，與朋友家人的甜酸苦辣... 一段倒流到70年代的時光，同笑同哭地走到現代，每個閃耀的瞬間，都給你與我人生最溫暖的共鳴。



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：Edko Films Ltd. 安樂影片

圖片: Edko Films Ltd. 安樂影片提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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