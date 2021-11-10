李相侖《One the Woman》終映採訪提及《黑色太陽》收視下滑挨批「沒禮貌」、「EQ低」

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李荷妮與李相侖主演的熱門韓劇《One the Woman》6日以亮眼收視完美落幕，但近日有篇李相侖的終映採訪，談話內容遭到韓國網友批判「非常沒禮貌」。



韓國論壇theqoo出現一篇熱門文章‎〈李相侖今日的採訪非常沒有禮貌〉，該作者節錄了李相侖接受韓媒Ten Asia採訪的內容，並說李相侖的回應太過直接，最後附上了《黑色太陽》全集收視一覽。李相侖採訪節錄內容以及《黑色太陽》收視如下：

「同期開始的競爭的MBC金土劇《黑太陽》很難不讓人在意，李相侖說：『我很常聽到那是一部耗費很多精力拍攝出來的作品，所以很緊張。雖然很希望所有作品都能大獲成功，但如果我們作品成績不好，可能會很難過。第一週收視率不相上下的時候，覺得只要我們沒差太多就沒關係。雖然對《黑色太陽》感到抱歉，但是在那之後《黑色太陽》收視下降、《ONE THE WOMEN》收視率上升的時候，我們劇組的氣氛相當好。』」

▼《黑色太陽》收視一覽，作者應是要傳達《黑色太陽》並沒有明顯的下滑，整體其實是持平狀態



貼文底下網友紛紛跟進指責李相侖沒禮貌、太過輕率、不夠謙虛……等等，留言：「真沒眼力，別的演員不會去提競爭作品，一般都會說互相加油」「之前還以為他很穩重」、「以後還有可能會和對方作品的演員或工作人員工作呢」「每檔戲劇都是辛苦製作的，那樣說話太不體貼了」。甚至還有網友覺得李相侖共鳴能力很差「難道是因為理科出身嗎？」，更說他EQ很低「果然會讀書並不是全部」。

少部分網友對此不以為然：「這怎麼了？」「這值得成為爭議嗎？」「這不是事實嗎？」「能實話實說表現競爭力並產生好的影響力不是很好嗎？」或是替李相侖緩頰：「文字報導看起來可能比較嚴肅，如果有採訪影片感覺可能會不同」。

另外也有網友表示並不意外李相侖失言，說他過去就常常因採訪起爭議，翻出了李相侖過去採訪的黑歷史。2010年李相侖演出《人生多美麗》，該劇以傳達同志與一般人並無不同的觀念聞名，但他卻在採訪中直言無法接受同性戀，此發言被視為「恐同」，不僅傷害了同志族群也傷害了忠實觀眾。

▼《人生多美麗》相關劇照，兩位男主角宋昶儀與李尚禹飾演同志情侶





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