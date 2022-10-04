韩国影史首部跨时代流行歌舞喜剧《给自己的情歌》：是一部关於人生的喜怒哀乐的电影

被誉为韩版《星声梦里人》，戏中各演员又跳又唱！加上《炸鸡特攻队》 编剧Ｘ《上流寄生族》剪接Ｘ《逆权司机》制作团队窝心呈献，光是这个班底就够吸引了！

《给自己的情歌》故事是讲述势娫（廉晶雅 饰）婚后一直全心为家庭奉献，一天得知自己患上绝症，向老公陈奉（柳承龙 饰）提出人生最后同时最荒诞的生日礼物：「寻找初恋情人」！陈奉百般不愿意下带著势娫，凭一幅超过30年的旧照片踏上寻找初恋之路。走遍全韩国，人生各个阶段的珍贵的回忆一一浮现，初恋的青涩烂漫，热恋的甜蜜悸动，与朋友家人的甜酸苦辣…一段倒流到70年代的时光，同笑同哭地走到现代，每个闪耀的瞬间，都给你与我人生最温暖的共鸣。



「这是一部关於人生喜怒哀乐的电影。」导演崔国熙说。《给自己的情歌》讲述了初恋、友情、亲情等每个人都会经历的人生故事，不论你是20岁还是50岁，电影都会为每一位观众带来全方位的共鸣！同时《给自己的情歌》将大家耳熟能详的经典流行金曲，巧妙地融入到每个人都能感同身受的故事中。



「生命虽然有限，但每个人依然可以活得美好，活得精彩。」这也是崔国熙导演想传达这样的信息。为寻找妻子的初恋，展开一段奇幻又欢乐的旅程。公路歌舞电影《给自己的情歌》用耳熟能详的流行经典金曲细诉初恋的悸动和心痛，从学生时期朋友间的友情到温暖的亲情，男女老少都有共呜的大众故事。「一部让我回顾人生，想起珍贵家人的电影。」



柳承龙，「时而欢笑，时而悲伤，每个人都会经历的人生故事。」廉晶雅，「能唤起每个人对初恋的记忆并産生共呜。」朴世阮，「优美的歌曲，凄美的故事与美丽的人相互协调的电影。」邕圣佑等演员传递了对电影的感情和信心。《给自己的情歌》献给那些因忙碌的生活，而遗忘了过去光辉时刻的观众，给他们一个同笑同哭，载歌载舞的珍贵时光。



凭电影《炸鸡特攻队》和电视剧《天空城堡》红爆2019年的柳承龙和廉晶雅，通过今次的 《给自己的情歌》初次携手合作。 导演崔国熙表示当初编剧创作时已经一心想著他们俩而写成此故事，更说：「我认为柳承龙和廉晶雅是角色的首选，没有人比他们更适合。」此外，朴世阮、邕圣佑、沈达琪、夏贤尚、金多仁等影坛明日之星与朴英奎，金惠玉、高昌锡、廉惠兰等资深演员同台较戏。演员与角色相似度100%，展现梦幻般的演技配合。



电影中更收录韩国1970年代至2000年代耳熟能详的金曲，至今在韩剧、韩综中也常出现这些歌曲，香港观众也一定不陌生，包括「摇滚乐教父」申重铉〈美人〉、「韩国国民歌王」李文世〈早场优惠〉〈无法预测的人生〉〈单身礼赞〉〈哀愁〉、「情歌王子」李承哲〈睡不著的夜里〉〈不要说再见〉、Eco bridge & 崔百浩 〈去釜山的话〉、林炳秀〈冰淇淋之恋〉、李笛〈谎言谎言谎言〉〈幸好有你〉、柳烈〈离别以来〉 到2000年代Toy〈热情的告别〉等脍炙人心的歌曲，令《给自己的情歌》这出韩国影史首部跨时代流行歌舞喜剧备受期待。



导演崔国熙：「歌舞片中音乐奏起的瞬间，幻想中的奇幻旅程亦就此展开。 角色与过去的自己相遇，被带往一个想像的世界。 电影中每首歌都有各自的主题。」由初恋的心动、朋友之间的真挚情谊到温暖的家庭等动人情节，完美呈现人生的喜怒哀乐，是部带有正面力量的温暖之作。制作公司The Lamp朴恩庆代表：「我想将许多人耳熟能详的经典金曲，及每个人都有共鸣的人生故事制作成一部歌舞片。」《给自己的情歌》通过歌曲唤醒大家的集体回忆，继而勾起观众的情感共呜。



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