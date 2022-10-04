綜藝之神降臨！《青春MT》黃寅燁玩「飛行椅」狂被淋水＆飛出去，撿拖鞋還跌進水裡 XD

《青春MT》EP.5 製作組準備「回來的飛行椅」，規則是坐在中間招待席的人如果做了某指定動作，該指定動作的飛行椅即發射水砲；如果說了指定單字，該指定單字的飛行椅即啟動發射。

大家一看到這裝置都驚呼，安普賢：「我那麼重，可以飛得起來嗎？」黃寅燁則興奮表示：「哇～好棒！導演我有點期待，有點...有種成為藝人的感覺！」他可能沒有想到等等自己會淋得最多次和飛得最多次吧！



第一輪是《雲畫的月光》朴寶劍＆郭東延對上《魔幻之音》池昌旭＆黃寅燁，中間招待席是權娜拉！權娜拉非常愛笑，只要笑了黃寅燁就會被淋水，次數多到水桶還沒時間沖水，而朴寶劍也發現權娜拉摸了頭髮，他就會被淋水，還馬上大喊：「摸了頭髮！」還比了 X 的手勢～



底下的觀眾們都想看誰會先飛出去，主持人金惠恩提問：「一起淋雨，昨天還睡了一晚的感想是？」權娜拉：「很喜歡！」結果...郭東延馬上飛出去！黃寅燁還拍拍自己說：「真是萬幸（不是我）。」



金惠恩又問：「看到同事掉進水裡，被淋水的心情如何？」權娜拉：「我覺得很傷心！我是...」黃寅燁瞬間消失，一旁的池昌旭還嚇懵！之後黃寅燁第二次落水，結果為了撿拖鞋，又再次跌進水裡，真的是綜藝之神降臨啊！



下集預告中，將由《梨泰院Class》組和《魔幻之音》組進行對決，最後一名的懲罰是是要準備明天的早餐。此外，他們還完了寂靜中的吶喊，感覺也會笑點滿滿啊！



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