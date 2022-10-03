[分集劇情]《千元律師》千辯南宮珉變身千偵探！神秘美術家族命案人人有動機！（EP4）

[有雷]《千元律師》本集稍微收起了搞笑，展開懸疑命案追兇。連白法律事務所都不願繼續承接的神祕兇殺案，南宮珉竟一口答應委託，變身偵探在深夜中回到命案現場找線索！

以下為防雷線



《千元律師》千智勳（南宮珉飾）再次收到新案委託，這次是曾經幫過他一次的忙，美術家族出身的兒子金敏宰，目前正以殺害母親的嫌疑收押中，檢方幾乎已認定他就是真兇，他卻主張是目前下落不明的父親才是殺害母親的兇手。此案原本由白法律事務所，也就是白瑪麗（金智恩飾）爺爺旗下律師負責辯護，但卻也認為嫌疑重大而放棄為其辯護。而嫌犯的姐姐金秀妍是一位醫師，找上了千智勳為弟弟辯護。



千智勳與瑪麗與嫌疑犯本人見面了解其主張後，也與原本負責的白法律事務所詢問他們拒絕辯護的理由，千辯相信嫌犯所說的，其父親應該還活著，因此必須證明這件事。奇怪的是，原本與千辯約好要見面的委託人，也是嫌犯的姊姊，卻藉故取消原有的約會，改與他們家中的管家會面，令千辯認為有些可疑。



千辯決定接下委託並且化身偵探，直接在深夜裡深入命案現場進行搜查。當日在場的人包含全家人以及美術記者、策展人以及管家共七人，目前都表示沒有人聽見目前下落不明的畫家以及妻子劉館長的爭執聲，而因監視器拍下當日凌晨金敏宰曾開車離開數小時又返家，被認為是殺害父親後前往棄屍。金敏宰因為被父母告知將前往海外留學，與父母親的關係便開始惡化。



三人前往案發現場時，測試當時身處於樓上的金秀妍是否真的聽不見樓下的爭執聲，果真屬實。但此時三人卻發現建築物外面有人，便一路追至後山，正當瑪麗有危險時，千辯及時出現相救，並獨自走向那位神秘人，究竟此人是否就是他們正在尋找失蹤中的畫家父親呢？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞