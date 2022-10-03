[分集剧情]《千元律师》千辩南宫珉变身千侦探！神秘美术家族命案人人有动机！（EP4）

[有雷]《千元律师》本集稍微收起了搞笑，展开悬疑命案追凶。连白法律事务所都不愿继续承接的神秘凶杀案，南宫珉竟一口答应委托，变身侦探在深夜中回到命案现场找线索！

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《千元律师》千智勋（南宫珉饰）再次收到新案委托，这次是曾经帮过他一次的忙，美术家族出身的儿子金敏宰，目前正以杀害母亲的嫌疑收押中，检方几乎已认定他就是真凶，他却主张是目前下落不明的父亲才是杀害母亲的凶手。此案原本由白法律事务所，也就是白玛丽（金智恩饰）爷爷旗下律师负责辩护，但却也认为嫌疑重大而放弃为其辩护。而嫌犯的姐姐金秀妍是一位医师，找上了千智勋为弟弟辩护。



千智勋与玛丽与嫌疑犯本人见面了解其主张后，也与原本负责的白法律事务所询问他们拒绝辩护的理由，千辩相信嫌犯所说的，其父亲应该还活著，因此必须证明这件事。奇怪的是，原本与千辩约好要见面的委托人，也是嫌犯的姊姊，却藉故取消原有的约会，改与他们家中的管家会面，令千辩认为有些可疑。



千辩决定接下委托并且化身侦探，直接在深夜里深入命案现场进行搜查。当日在场的人包含全家人以及美术记者、策展人以及管家共七人，目前都表示没有人听见目前下落不明的画家以及妻子刘馆长的争执声，而因监视器拍下当日凌晨金敏宰曾开车离开数小时又返家，被认为是杀害父亲后前往弃尸。金敏宰因为被父母告知将前往海外留学，与父母亲的关系便开始恶化。



三人前往案发现场时，测试当时身处於楼上的金秀妍是否真的听不见楼下的争执声，果真属实。但此时三人却发现建筑物外面有人，便一路追至后山，正当玛丽有危险时，千辩及时出现相救，并独自走向那位神秘人，究竟此人是否就是他们正在寻找失踪中的画家父亲呢？



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