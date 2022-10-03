丁一宇坦言9年抗腦動脈瘤心路：動作大就頭痛加深，憂心死亡卻又看透死亡

丁一宇與腦動脈瘤共存9年。

日前，丁一宇和少女時代Yuri主演的電視劇《Good Job》落幕，雖然收視率未能延續前期播出的《非常律師禹英禑》的火爆，但二搭的兩人也圓了不少CP粉的夢，電視劇的收視率和口碑都在及格線之上。 作為男主角的丁一宇也接到了不少殺青採訪。

2007年憑藉《無法阻擋的HIGHKICK》而踏入娛樂圈的丁一宇在27歲時被診斷患上腦動脈瘤，他曾經在多檔節目中坦露「這就是一個定時炸彈，不知道什麼時候會死，所以經常會感到不安」，因此還患上不安障礙和憂鬱症。 憂鬱症發作時，丁一宇會一個月都無法踏出家門一步，讓不少觀眾心疼和惋惜。



為了擺脫這種情況，丁一宇踏上了聖地牙哥的朝聖之路，那時每天最少要步行40公里，讓他坦言「根本沒有時間去想其他事情。 」 在旅途過程中，慢慢打開心房，還結識了許多朋友，逐漸使他走出患病陰霾，他形容「那是我人生最幸福的時候」。 而另一個解決不安與憂鬱癥狀的方法則是演戲，《打包袱》、《GOOD JOB》很好地緩解了他內心的掙扎。

採訪中，丁一宇透露直到現在每年都要定期做檢查，拍攝《GOOD JOB》期間也並非一帆風順，「拍動作戲或者奔跑的時候頭痛就會加深，雖然還是會擔心死亡，但人走在路上也會出車禍離世，死亡不知道何時會來到，不能因為害怕死亡就什麼都不做。 拍攝期間也發生過各種事故，有次因為拍戲騎機車導致腳踝韌帶撕裂，3周完全不能走路，拍攝中斷。 開拍之前還得了COVID將於133-又停工了2周，就這樣一直拖延，其實在就該殺青了。 」

即使腦內有一個定時炸彈，丁一宇也完全沒有失去積極的信心，盡量不讓病情影響到自己，沒有工作時，也會盡量讓自己放鬆，時刻關注健康。 經歷磨難之後，丁一宇坦言懂得了什麼是幸福。

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