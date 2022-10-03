還是第一次見他這樣！朴寶劍拍攝現場大吼權娜拉，驚呆所有人！

素有「娛樂圈天使」之稱的朴寶劍6個月前退伍，一舉一動都備受關注，最近上節目時因為「大吼」女演員再次成為焦點。

朴寶劍從出道開始就是個負面消息為零的美談製造機，為人謙卑、低調，熱心公益事業，即使不是他的粉絲都忍不住為他點讚。沒想到最近他在節目裡做了一件讓所有人震驚的事情，居然「吼了」女演員。

9月30日播出的《青春MT》第5期裡，演員們一起再現了傳奇綜藝《危險的招待》，該檔節目風靡與2002-2003年，類似於脫口Show形式，採訪對象主要以女藝人為主。當她們提到某個特定詞彙或做出某個特定動作時，和她搭檔的嘉賓就會遭到「飛椅」和「水彈」的暴擊，而這些特定詞彙和動作只有電視機前的觀眾知道，於是觀察女演員們的反應則成了節目的最大看點。



朴寶劍坐在了「招待席」上，全神貫注地看著權娜拉，生怕下一秒就會飛出去。只見權娜拉只是稍稍整理了一下頭髮，沒想到朴寶劍就被頭上的水彈狠狠擊中了，秒變落湯雞，之後他下意識地大吼了一聲：「（權娜拉）摸了頭髮」，聲音之大驚呆了其他人，因為大家從來都沒見過朴寶劍如此失態且暴躁的樣子。他朝著權娜拉反復說著「摸頭髮」，並擺出「X」手勢，希望權娜拉不要再碰觸禁忌動作



話又說回來，即使滿臉是水，渾身濕透，依舊沒有動搖朴寶劍一絲帥度。



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