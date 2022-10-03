丁一宇坦言9年抗脑动脉瘤心路：动作大就头痛加深，忧心死亡却又看透死亡

丁一宇与脑动脉瘤共存9年。

日前，丁一宇和少女时代Yuri主演的电视剧《Good Job》落幕，虽然收视率未能延续前期播出的《非常律师禹英禑》的火爆，但二搭的两人也圆了不少CP粉的梦，电视剧的收视率和口碑都在及格线之上。 作为男主角的丁一宇也接到了不少杀青采访。

2007年凭藉《无法阻挡的HIGHKICK》而踏入娱乐圈的丁一宇在27岁时被诊断患上脑动脉瘤，他曾经在多档节目中坦露「这就是一个定时炸弹，不知道什么时候会死，所以经常会感到不安」，因此还患上不安障碍和忧郁症。 忧郁症发作时，丁一宇会一个月都无法踏出家门一步，让不少观众心疼和惋惜。



为了摆脱这种情况，丁一宇踏上了圣地牙哥的朝圣之路，那时每天最少要步行40公里，让他坦言「根本没有时间去想其他事情。 」 在旅途过程中，慢慢打开心房，还结识了许多朋友，逐渐使他走出患病阴霾，他形容「那是我人生最幸福的时候」。 而另一个解决不安与忧郁症状的方法则是演戏，《打包袱》、《GOOD JOB》很好地缓解了他内心的挣扎。

采访中，丁一宇透露直到现在每年都要定期做检查，拍摄《GOOD JOB》期间也并非一帆风顺，「拍动作戏或者奔跑的时候头痛就会加深，虽然还是会担心死亡，但人走在路上也会出车祸离世，死亡不知道何时会来到，不能因为害怕死亡就什么都不做。 拍摄期间也发生过各种事故，有次因为拍戏骑机车导致脚踝韧带撕裂，3周完全不能走路，拍摄中断。 开拍之前还得了COVID将於133-又停工了2周，就这样一直拖延，其实在就该杀青了。 」

即使脑内有一个定时炸弹，丁一宇也完全没有失去积极的信心，尽量不让病情影响到自己，没有工作时，也会尽量让自己放松，时刻关注健康。 经历磨难之后，丁一宇坦言懂得了什么是幸福。

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