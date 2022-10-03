《真劍勝負》李世熙問：「檢察官天天帶個木劍是怎麼回事」，都敬秀妙答：「總不能帶個真劍吧」引爆笑

喜劇＋動作＋破案＝《真劍勝負》！看完「先公開」影片，期待度滿點～

都敬秀（EXO D.O.）將以KBS 2TV新劇《真劍勝負》睽違4年回歸小螢幕，下週三（5日）首播。劇情描述總是給人吊兒郎噹感覺的檢察官陳正（都敬秀 飾），與富人及權力所形成的惡勢力展開對決，剷除活在特權中並從中牟利者的故事。

在先公開影片裡，可以看到陳正上演「你死我活」的動作劇碼。朴在京（金相浩 飾）表示：「你就自在地活著吧，像別人一樣。你拚定掙扎也改變不了什麼。」但似乎越是這樣，陳正越是要改變現況：「檢察官的義務，是抓壞人。」

同為檢察官的申雅拉（李世熙 飾），對於陳正的行為非常不以為然，還問對方：「你丟失了檢察官應堅守的位階、命令、原則和品德，你還是檢察官嗎？」、「你一個檢察官幹嘛天天帶著木劍？」陳正回答：「我總不能帶個真劍吧？」申雅拉氣的把陳正逐出去！XD

陳正積極追蹤真相，並誓言要把幕後主使者給揪出來：「我要以牙還牙、加倍奉還」、「我會揭穿你們，然後把你們通通送進監獄」。而有著「菁英檢察官」之稱的吳道煥（河俊 飾），則要陳正和申雅拉不要介入案件，形成對立關係。





性格、風格完全大相逕庭的陳正與吳道煥，將為劇情帶來緊張的氣氛。期待兩位演員的變身！

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