[分集劇情]《千元律師》零敗訴戰神南宮珉竟用賓果遊戲定勝負！金智恩完美解讀暗號獲認可（EP3）

[有雷]《千元律師》令人摸不著頭緒的南宮珉再度出奇制勝！讓本集收視率直接衝到12.9％。平日仗勢欺人的住戶指責保全爺爺刮花自己的車子，而金智恩為了獲得實習機會而努力接受此案委託，最終卻由南宮珉用一盤賓果遊戲來讓惡人啞口無言！

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《千元律師》看不慣囂張跋扈的住戶千永裴欺負保全爺爺，千智勳（南宮珉飾）刻意用推車把他的車頭保險桿撞至掉落，讓千永裴更斥火冒三丈要提告，千智勳則委託白瑪麗（金智恩飾）成為他的律師，順利完成這個委託也就能夠獲得實習的機會。白瑪麗傷透了腦筋，提出的所有解法都無法讓千辯滿意，最後甚至讓她想直接放棄實習。



千永裴除了對保全頤指氣使外，平時對他的司機以及公司眾多員工也非常惡劣，不僅狗眼看人低，還不時威脅下屬會讓他們失去工作機會，於是所有員工只能敢怒不敢言。千智勳發現被司機投訴的千永裴，隸屬於他任職檢察官當時深入調查的車銘集團，而正在牢獄中的車銘集團毛會長，也不斷要求千智勳為其辯護，為此案件千智勳索幸接受毛會長委託，順利為毛會長爭取至緩刑出獄。



正當會長與千永裴回到公司，卻看見事務長與白瑪麗率領眾多員工群起抗議，這些員工都成為千智勳的委託人，千智勳在此提出要與毛會長對決，玩一盤兩人時常在會面時進行的賓果遊戲，如果會長輸了，除了會長必須正視員工們的需求以外，千永裴專務更是必須從公司被開除。會長自信滿滿地接下了這個挑戰。



白瑪麗雖然跟著千智勳一起，卻不懂他為何把勝負交給一個必須靠運氣的賓果遊戲？千智勳更是指定由白瑪麗來喊出賓果數字，讓白瑪麗一頭霧水。最後只剩下幾個數字即將決定勝負時，千辯竟開始在大家面前數落千永裴專務的行為所違反的法令，不斷用眼神暗示白瑪麗，她終於發現這些法條的編號，就是千辯希望她所喊出的數字，完美解讀了千辯的密碼，而漂亮贏得了這場賓果遊戲！



就這樣，白瑪麗順利通過了千辯的測試，終於正式成為實習生了！



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