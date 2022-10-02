不能一日無飯！BLACKPINK Rosé透露上工前一定要吃飽「飯」，否則撐不完工作

Rosé跟很多人一樣不能一天沒飯！

作為精品品牌 Saint Laurent 代言人，BLACKPINK 成員 Rosé 目前在巴黎參與時裝週行程，以黑色小洋裝亮相驚艷所有人，還與超模Kate Moss、Hailey Bieber 共坐 Saint Laurent 大秀前排，All Black 的裝扮氣勢絲毫不遜色！



在品牌晚宴時 Rosé 又換上銀色緊身長禮服，優雅的姿態讓目睹的粉絲興奮不已。性感的鎖骨加上纖瘦的身材，一頭柔順淡髮紮成馬尾，看起來像精靈一般不凡。



最近和 BLACKPINK 成員登上《SIRIUSZXM》廣播節目受訪時，Rosé 大方分享自己的秀前儀式，就是一定要吃飽！最好是大份量、有滿足感的米飯，這樣才能填滿整個胃。還透露說自己曾經嘗試不要進食，結果根本撐不到兩小時，這是她最難受的事，沒吃飯的狀態把她逼到極限，所以之後一定要吃飽才能上工，工作時才會有滿滿能量。當他說到這點時，旁邊都成員都頻頻點頭XD



之前出席時尚盛宴Met Gala時，Rosé 接受雜誌採訪拍了紀錄片，其中有一段是她在梳化著裝前，準備要吃送上來的食物，結果撈一撈發現是湯，Rosé 立馬轉頭問說有沒有飯呢？看來對飯是真心的呀！



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