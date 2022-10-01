宋仲基零片酬出演電影《禍亂》，首次挑戰正統黑幫題材、搭檔新人演員擔任雙主角

宋仲基選擇小成本電影《禍亂》作為大銀幕回歸之作，據所屬社HighZiumStudio證實，宋仲基本次出演不收取任何片酬，展現出對低成本電影的支持及對劇本的肯定。

據業內人士透露，《禍亂》作為「宋仲基選擇的作品、抓住宋仲基的作品」早就在業內備受關註，電影本身預算很低、規模也不大，宋仲基決定出演尤其是零片酬出演，無不讓人十分驚訝。有人認為宋仲基可能是打算以所屬社名義參與共同製作，也有人稱只是單純想為低預算電影做出貢獻，令人對這部作品更添一份好奇與期待。



《禍亂》講述想逃離地獄般現實的少年「延圭」遇到黑幫組織的中層頭目「治建」，在岌岌可危的世界裡一起行走的故事，9月13日已正式開拍。 新人演員洪思彬飾演為逃離悲慘現實而踏入成年人世界的18歲少年延圭，宋仲基飾演信任並帶領延圭的中層頭目治建，同時展現出陰冷與溫暖的氣質。



這是宋仲基第一次挑戰正統黑幫電影，而且不是單人主角、而是與名不見經傳的新人演員一起擔任雙主演，更讓人感受到他作為前輩和同僚的榜樣精神。



宋仲基此前表示：「很開心參與《禍亂》，這部作品對我而言是新的挑戰。 期待與導演和演員們一起創造的火熱片場。」 此外，宋仲基在9月29日剛剛舉辦的2022 APAN STAR AWARDS憑《黑道律師文森佐》再摘大獎，讓人對《禍亂》及下半年即將播出的JTBC新劇《財閥家的小兒子》更加期待。



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