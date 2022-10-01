眼睛被奪走還被「Connect」！丁海寅主演獵奇新劇《異瞳》預告首發，身體竟長出觸手

喜歡看丁海寅動作戲的粉絲們絕不能錯過!!!

《異瞳》（Connect）為Disney+最新原創韓劇，由丁海寅、高庚杓與金慧峻主演，日前已公開首張海報與預告。

《日本名導三池崇史執導，《異瞳》故事講述擁有不死之身的最新人種「Connect」東修（丁海寅 飾），被器官走私組織綁架、奪走一隻眼睛，在得知自己的眼睛正在一名全國人民憤恨的連續殺人魔身上後，他展開了猛烈的追擊戰。

海報與預告將「Connect」的特色赤裸裸展現在眼前，也就是「觸手」，無論是受了點傷或是整隻臂膀被砍，東修流出的血都會化成觸手縮回自己體內、幫助身體復原，畫面極為獵奇。



更可怕的是，眼睛已被移植到別人身上，東修竟然與那人產生連結，看得到對方所看見的所有畫面？這就是為何這樣的新人種被取名「Connect」（連結）嗎？東修崩潰的吶喊：「從我的腦子裡滾出去！」誓死奪回自己的眼睛。



照官方透露的人物設定，高庚杓飾演的「陳燮」就是拿到東修眼睛的人，是個表面是個斯文私下卻殘酷的雙面人，一閃而過的金慧峻則扮演東修的助手「李朗」。



《異瞳》目前受邀第27屆釜山國際電影節（BIFF），並且將在12月透過Disney+全球公開。

▼預告片



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