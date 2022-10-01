16年友情的小船沒翻過！GD、李洙赫被發現秘密前往巴黎，雖然是秘密行程造型卻很時尚，網友：「哪件衣服要斷貨了吧～」

兩人的友情簡直是Best Friend Goal！

同為YG旗下的藝人，G-Dragon和演員李洙赫是一起長大的好友，維持16年的友情，大家都有所見證。偶爾會在社群的動態上發現兩人一同出遊的照片，簡直是行走的畫報，隨便走在街頭都像雜誌封面！



近日兩人被網友捕捉到出現在機場，準備前往巴黎參加時裝週，兩人低調再低調，沒有媒體注意到兩人的祕密行程，但還是有粉絲發現這件事，大家都在猜或許他們會一同出席時裝週也說不定，而他們在抵達巴黎後也在限時動態放上巴黎街景。



即使是非公開的行程沒有媒體跟拍，但是GD跟李洙赫的機場時尚還是耀眼到不行！李洙赫以暖色秋冬裝現身，帶著一頂鵝黃毛帽，十足大男孩氣息。而權志龍則以全身黑色系裝束亮相，換成黑短髮的他，眉眼之間更顯魅力，讓網友直說：「這個衣服眼鏡跟包包可能要斷貨了。」，看GD穿真的會讓人腦波弱想跟買呢！



李洙赫為韓國演員、模特兒，住在江南區，是韓國有名的富家子弟區，推測家境應該頗為寬裕，個人隱私保護得很好、十分低調，自帶貴氣感的他還被稱作「江南太子」。而權志龍的魅力在於舞臺及他的藝術氣息，連帶成為時尚品牌首要的追捧對象，在 GD 還沒出道、仍是練習生時，他們就已經成為朋友，兩人長久的友情讓人羨慕～



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