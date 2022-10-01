韩彻底放开入境限制！今日起全面解除入境防疫措施，落地PCR筛检也不再需要啦！

继免隔离、免阴性证明、免疫苗接种证明后，韩防疫部门昨日宣布「最后一道关卡」落地PCR筛检也将从10月1日0时起正式取消，意味著入境相关防疫措施就此全面解除。

据悉，韩国做出这一决定的依据是海外入境确诊率从8月的1.3%下降到9月的0.9%，且近期主流变异株病毒BA.5的致死率也进一步降低。 同时，韩累计确诊规模达到2千477万、占国民比例48%，昨日新增确诊人数比上周同日减少600人，呈稳定下降趋势。



不过，入境3天内如有症状仍须至临近保健所接受免费PCR筛检（即便无症状也可自主接受免费PCR），如日后再次出现致死率高的变异株则有可能再次实施入境PCR筛检义务化。



韩国旅游入境手续

1. 电子旅行许可（K-ETA）。 与韩国缔结免签证协议的国家及地区人士可以在K-ETA官网或手机应用程式进行申请，费用为10300韩元、有效期为2年。 需要注意的是，为留出充分的批核时间，需於航班出发前72小时进行申请哦！



2. 入境检疫资讯预填系统（Q-CODE）。 在官网填写入境检疫资讯并上传相关证明后即可自动取得QR Code，可提前截图保存在手机相册中，以方便落地后还未开通网路时出示给工作人员。



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