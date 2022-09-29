[有雷]《行動代號：狼狩獵》無法避免的海上大血戰！極惡惡霸囚犯VS魔鬼生化人誰才是王者

[有雷]如果你喜愛暴力激戰、血流成河的感官刺激場面，那《行動代號：狼狩獵》會是一部不錯的選擇。一艘負責押解海外罪大惡極的囚犯回到韓國的艦艇，船上竟藏有秘密實驗的魔鬼生化人！誰能成為主宰這艘船的王者？

《行動代號：狼狩獵》預告中其實僅透露了劇情的三分之一，而徐仁國、高昌錫、張英南等等飾演罪犯的演技派演員們，從上船的那一刻就清楚地讓大家知道他們天不怕地不怕，大家也不難想像他們早已計畫好在船上大鬧一場，讓這些警察們吃癟。劇情從一開始就快速展開，這些聰明的囚犯們也早已在船上員工內安插了自己的人，立即展開逃脫行動。



這些囚犯們以為征服了這艘船就可以重獲自由，殊不知這艘船上還藏有一個秘密，在地下機房內有一位沉睡中的生化人。其實除了押解嫌犯，生技公司想要藉由此航行同時運回這一位生化實驗對象，沒想到他卻在中途甦醒，而與這些囚犯們展開令人難以想像的殘酷大血戰。平日習慣逞凶鬥狠的這些犯人們，面對力量比自己強大的無敵生化人，瞬間也成了對方手中輕易就能捏死的一隻螞蟻。



生技公司的陰謀就此被揭開，船隻上有一位與滿身刺青的重刑犯們格格不入，看起來相當斯文，個性沉默寡言的張東潤，面對生化人的攻擊始終展現異於常人的淡定。而負責這艘船隻動態的員警成東鎰，由於船隻失去了訊號而不得不親自登船查看，搭乘直昇機率隊登船的他，見到船上橫死的警察同仁們，又將展開什麼樣的行動？



《行動代號：狼狩獵》的金泓善導演曾執導2019年《變身》、2017年《一定要抓住》以及2014年《技術者們》等，本片則是他希望創造出前所未有的非典型犯罪電影，也因此加入了「人體實驗」元素，打造出罪犯與魔鬼生化人之間的對決。而他也曾透露《行動代號：狼狩獵》是三部當中的中間作品，故事還將有前傳以及續集的延伸。劇情的最後也出現了童星金康勳的特別演出，表達故事尚未完結。《行動代號：狼狩獵》將於9月30日全台上映。



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