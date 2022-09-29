[微雷]化學反應太強烈？《小女子》金高銀、魏嘏雋劇中關係太曖昧～網友紛紛淪陷狂貼浪漫片段，敲碗要兩人合演愛情劇！

以下含部分劇情片段！看來大家入戲很深，希望真有這一天啊～

我們可以看到吳仁珠跟崔道日有幸福結局嗎？最近收看Netflix熱播的《小女子》已成為許多人的週末行程之一，目前播到第八集，劇情大反轉精彩程度爆發，特別是金高銀最後一幕演技點好點滿，到底那個邪笑之後會發生什麼？完全猜不透走向讓之前棄劇的人都回鍋繼續追下去，甚至衝到Netflix排行第一名！



以三姊妹為要角的《小女子》，還有一個又一個謎團尚待解開，大家已經漸漸明白市長夫婦的瘋狂生活，至於過去發生什麼事，還待未來播出才能了解。雖然崔道日（魏嘏雋飾）只是配角，但從大家熱烈的討論看來，顯然也奪去不少光彩。一登場就讓大家猜不透，亦正亦邪的獨特魅力，摸不透到底是善良的我方還是危險的敵人？但隨著好幾次救了仁珠、在旁開導寬慰，雖然多數時候嚴肅冷酷，但笑得時候又好溫柔燦爛，讓人卸下心防～和吳仁珠（金高銀飾演）搭檔的火花太激烈，甚至有些浪漫情愫，於是兩人的關係讓觀眾不知不覺地入戲．．．。



雖然劇情走懸疑風格，可能不會多琢磨在愛情情節上，但是廣大網友已經按耐不住，在論壇紛紛跳出來，表示這兩人相處真的太浪漫，目光總是被他們在一起的畫面吸走，大家開始敲碗，希望能看見他們共演浪漫愛情劇！



看完這兩人的片段，常常不確定到底是緊湊的劇情，還是曖昧氛圍讓人腎上腺素激升？雖然劇裡緊張的讓人快窒息，但兩人在一起的畫面真的會讓觀眾忍不住腦補愛情戲碼，網路上也已經大量出現腦補片段～這樣的關係誰不淪陷呢？



大家比較好奇市長一家的秘密、花英姐的死亡謎團、700億走向還是這兩人的結局？如果你是吳仁珠，你會相信崔道日嗎？



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