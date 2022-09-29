擁有神級問題解決能力的柳炳宰！幫忙要偶像自拍照、幫忙確認座位＆架上牛奶等，幾乎是有問必答！

柳炳宰常會在 Instagram 收到各種訊息，他的解決能力也非常強，還幾乎是有問必答啊 XD

小編就找幾個來跟大家分享一下，真的超級爆笑！



「歐爸～可不可以問一下 WINNER 金秦禹可不可以上傳一下自拍？」柳炳宰傳了訊息給金秦禹：「秦禹呀～很突然地不好意思，能發一張自拍照給我嗎？」金秦禹也真的回傳自拍照，柳炳宰：「謝謝啦～以後你需要我的自拍照也可以直接說。」



「歐爸～確認一下現在 CU 有沒有巧克力牛奶（초코에몸）？」柳炳宰也到 CU 拍了照，並寫下：「得快點了！」（因為架上只剩下一瓶 XD）



「炳宰Nim晚上好，你知道 Jukjae 歐爸的鞋碼是多少嗎？」柳炳宰：「恭敬的失禮。」這也掉出 Jukjae 本人回應：「炳宰Nim您好，初次見面不好意思了。可以告知一下我的鞋碼是27嗎？太感謝了，希望您度過美好的夜晚。」



「歐爸 問一下桐俊午餐吃什麼了？」柳炳宰也是傳訊息給金桐俊：「桐俊啊～中午吃了什麼？」金桐俊：「在拍攝電視劇，所以吃了飯車。」



「大哥 江南站1號出口旁邊的星巴克有座位嗎？幫我確認一下。」柳炳宰確認完後：「好像還有幾個位置。」



「朴宰範用什麼香水啊？」柳炳宰表示：「我也很好奇！」這也讓朴宰範本人在底下回應：「我不用香水～」



「或許可以變帥嗎？」柳炳宰：「不可能。」



「歐爸～或許可以問一下昇潤歐爸最近過得怎樣？」結果...柳炳宰傳訊息給《我是自然人》的李昇潤：「哥 最近過得怎樣？」李昇潤：「啊 炳宰我過得很好。」柳炳宰表示：「說過得很好。」而WINNER姜昇潤也回應：「哥過得很好就萬幸啦～」



有著神級問題解決能力的柳炳宰，也讓韓網友紛紛表示：「本人登場的樣子太搞笑了」、「需要我的自拍照也可以直接說 哈哈哈哈哈」、「不可能 哈哈哈哈」、「什麼啊！這裡是熱門場所啊」、「機智又有Sense 呵呵呵」、「人氣王」、「瘋了吧，太搞笑了ㅠㅠ」、「自然人 哈哈哈哈」、「好像很會使用Instagram」等等。如果大家有想問的，或許可傳訊息看看 XD

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