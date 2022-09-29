拥有神级问题解决能力的柳炳宰！帮忙要偶像自拍照、帮忙确认座位＆架上牛奶等，几乎是有问必答！

柳炳宰常会在 Instagram 收到各种讯息，他的解决能力也非常强，还几乎是有问必答啊 XD

小编就找几个来跟大家分享一下，真的超级爆笑！



「欧爸～可不可以问一下 WINNER 金秦禹可不可以上传一下自拍？」柳炳宰传了讯息给金秦禹：「秦禹呀～很突然地不好意思，能发一张自拍照给我吗？」金秦禹也真的回传自拍照，柳炳宰：「谢谢啦～以后你需要我的自拍照也可以直接说。」



「欧爸～确认一下现在 CU 有没有巧克力牛奶（초코에몸）？」柳炳宰也到 CU 拍了照，并写下：「得快点了！」（因为架上只剩下一瓶 XD）



「炳宰Nim晚上好，你知道 Jukjae 欧爸的鞋码是多少吗？」柳炳宰：「恭敬的失礼。」这也掉出 Jukjae 本人回应：「炳宰Nim您好，初次见面不好意思了。可以告知一下我的鞋码是27吗？太感谢了，希望您度过美好的夜晚。」



「欧爸 问一下桐俊午餐吃什么了？」柳炳宰也是传讯息给金桐俊：「桐俊啊～中午吃了什么？」金桐俊：「在拍摄电视剧，所以吃了饭车。」



「大哥 江南站1号出口旁边的星巴克有座位吗？帮我确认一下。」柳炳宰确认完后：「好像还有几个位置。」



「朴宰范用什么香水啊？」柳炳宰表示：「我也很好奇！」这也让朴宰范本人在底下回应：「我不用香水～」



「或许可以变帅吗？」柳炳宰：「不可能。」



「欧爸～或许可以问一下升润欧爸最近过得怎样？」结果...柳炳宰传讯息给《我是自然人》的李升润：「哥 最近过得怎样？」李升润：「啊 炳宰我过得很好。」柳炳宰表示：「说过得很好。」而WINNER姜升润也回应：「哥过得很好就万幸啦～」



有著神级问题解决能力的柳炳宰，也让韩网友纷纷表示：「本人登场的样子太搞笑了」、「需要我的自拍照也可以直接说 哈哈哈哈哈」、「不可能 哈哈哈哈」、「什么啊！这里是热门场所啊」、「机智又有Sense 呵呵呵」、「人气王」、「疯了吧，太搞笑了ㅠㅠ」、「自然人 哈哈哈哈」、「好像很会使用Instagram」等等。如果大家有想问的，或许可传讯息看看 XD

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