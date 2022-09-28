EXO世勛登上《SMF》久違秀舞技～影片一出點擊數破百萬：盤點過去跳舞時刻超抓眼球！

好久沒看見他站上舞台了！

EXO忙內成員世勳，在上週驚喜出演舞蹈比賽節目《Street Man Fighter》，從走出來接帽子開始就讓大家雞皮疙瘩掉滿地，影片一出點擊數就相當驚人，這次也算是世勳友情支援而答應表演，才有了這久違的畫面～



世勳跳舞擅長處理細小動作，總能將又碎又多的動作以優美的方式詮釋，營造一種行雲流水的感覺。雖然在綜藝上大家已經知道世勳的反差有多萌，和外表的貴族感截然不同，但舞台上的他依舊是個帥氣公子哥沒錯！



本身就擁有優越的外在條件：184公分的身高，身長腿長舒展開來十分好看，除此之外也有他獨一無二的特色，不管多細碎的腳步都不會遺漏，而且看起來還特別簡潔乾淨，跳的毫不費力。從頭到腳尖，全身上下的肌肉都在世勳的舞蹈中被妥善運用。



在EXO最出名的舞台之一《Love Shot》，大家除了被成員 Kai 色誘之外，世勳跳起來也有另種自己的風格，那雙手都要把大家的魂勾走了！



世勳常常在社群媒體上分享練舞過程，甚至在家裡特別打造練習室！即使行程繁忙還是把握時間練習，敬業精神真的很讓人敬佩又感動～SM真是挖到寶了！



一直以來世勛都是時尚雜誌封面的常客，最近又幫雜誌拍攝，還放上了幕後花絮，想看世勳可愛的嘟噥碎念的朋友，記得點進去看看呀，外表跟個性真的反差好大好可愛～



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