鄭俊英事件受害者！歌手龍俊亨繼爭議後睽違4年終於Solo回歸

歌手兼專輯製作人龍俊亨已退出原所屬團體HighLight，睽違4年即將再度以歌手身分帶著新專輯回歸歌壇。目前他的新專輯已在最後收尾階段即將問世，透過這次的回歸也將宣告他正式成為SOLO獨立歌手。

龍俊亨從2009年以團體BEAST出道，各方面的實力都受到粉絲們認可，而在BEAST改換公司並改名為HighLight時當然他也從不缺席。才華洋溢的龍俊亨一手包辦Rap、唱歌、舞台表演與專輯製作，是擁有全方位實力的藝人，透過多元類型的活動展現自己的才華，走在潮流尖端的音樂以及誘發聽眾們共鳴的歌詞，也時常讓他的歌曲成為大家熱愛哼唱的熱門曲目。

之前的作品包含了正規專輯「GOODBYE 20's」、「Living Without You」、「Flower」、「這首歌結束的話」、「Wonder If」、「陣雨」等，都擁有龍俊亨獨特的音樂風格，這次的新專輯也同樣是充滿了龍俊亨的個人色彩，即將引發粉絲們關注。龍俊亨於2019年捲入當時鄭俊英群組相關事件而備受爭議，即便調查後也確認他並無任何不法情事，但他卻也因此當時退出了HighLight，進入空白期，公司也表達尊重他個人的決定。



龍俊亨本次回歸的具體內容與行程也將在日後詳細公開。！

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