才播兩週就燒腦！《BLIND》又有案件發生，不僅陪審員，玉澤演&河錫辰兄弟也出現猜疑（EP.3-4）

玉澤演發狠的眼神變化被讚演技好！小編看到哥哥這樣好心寒嗚嗚，明明弟弟很喜歡哥哥TT

犯罪懸疑劇《Blind》（BLIND局中人），如果說首週播出的前兩集還算是開端不用燒腦，那麼最新的第3、第4集可說是正要開始燒腦，而且還「燒得不輕」，已有許多觀眾冒出不少問號，網路上也出現不少路線的推理。

曹恩枝（又譯趙恩琦，鄭恩地 飾）才剛從兇手鄭萬春手裡逃脫，又有另一個被害人出現，就是和曹恩枝在陪審員聚會後一同坐車的「可可媽」廉惠珍，廉惠珍遭「小丑連續殺人案」同樣的手法所害。由於鄭萬春有不在場證明，整起案件又成為謎團了。剩下的8名陪審員開始互相猜疑。



8名陪審員可能不知道，但觀眾知道的是，廉惠珍和先前遇害的白智恩有關聯，他們都是多年前希望育幼院虐童的人士。廉惠珍的父親，是和育幼院勾結的警察，現為武英警察局局長。曹恩枝的母親也曾在育幼院服務，可見陪審員是有心人士選出來的，為的是報復當年虐童的人們。

最令人震驚的大概是第3集最後一幕，柳成勳（河錫辰 飾）在柳成俊（玉澤演 飾）車裡發現了廉惠珍遇害時配戴的耳環，柳成俊手上則拿廉惠珍脫落的假指甲。從第4集內容可見柳成勳開始懷疑柳成俊，不過柳成俊拿到的假指甲是從何而來？柳成俊真的犯案了？還是柳成俊也從柳成勳周遭找到了假指甲？



第4集輪到鄭萬春一家三口遇害，因為鄭萬春洩露了和真兇鄭允宰之間守密之約。柳成俊因為陸續出現在案發現場，瞬間成了通緝犯，連他哥哥柳成勳都不願相信他。當柳成俊的父母問起柳成勳，柳成勳只是微微慍怒的反問父母：「請問你們真的，沒有想過這一天嗎？」。



除了出現在鄭萬春等人的命案現場，還有車上有著廉惠珍掉落的耳環，依照噩夢、怕狗、項鍊等線索，全都直指柳成俊就是鄭允宰、是小丑連續殺人案的真兇。然而，柳成俊真的偽裝得那麼好嗎？鄭萬春沒能從聲音認出柳成俊就是鄭允宰？有些觀眾猜測柳成俊很可能是創傷後引發了人格分裂，才會出現「正義柳成俊想逮捕邪惡柳成俊」的情景。



不過，上述這些推論可能在接下來的第5集就要反轉了，因為和柳成俊有同條項鍊的不只一人！而且項鍊還轉送過！柳成俊曾聲稱項鍊是一個姐姐給的，而廉局長的記憶中鄭允庭、鄭允宰姐弟都有那條項鍊，但在預告中，有個男孩子轉送了身上的項鍊。柳成俊記得項鍊誰給的卻不記得白文剛等人，加上「11號」孩子似乎也有同款項鍊，可見項鍊不能成為辨別允宰的唯一證據。



至於有沒有其他嫌疑人選，觀眾的第二個關注的焦點在柳成勳身上。柳成勳善於用刀、做木雕，這和真兇的做案手法有很大的雷同性，真兇會利用極佳的刀工在受害者身上刻出毫釐不差的小丑微笑，還拿了9隻木偶示意9名陪審員，加上陪審員的遴選有做票可能性、柳成勳知情鄭萬春逃脫後的反應過於冷靜……



當年5個一起逃跑的孩子誰該對應誰？真兇到底是柳成勳、柳成俊其中一人，還是8名陪審團中的誰呢？下個受害的陪審員又是誰？柳成俊逃亡中找到了曹恩枝幫忙，這兩人會不會發展感情線？待看接下來《Blind》公開的集數……

▼下集第5集預告



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