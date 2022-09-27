南宮珉演什麼像什麼！Disney+《千元律師》首播爆好評的5大亮點，南宮珉一登場「全程爆笑」無冷場

2022下半年最期待的韓劇之一，由南宮珉、金智恩主演的《千元律師》，首播收視率超級亮眼！《千元律師》劇情講述委託費僅收「一千韓元」但實力卻非常強的「千智勳律師」，與有錢的不法之徒、身價不斐的律師們對抗的痛快法庭劇，劇情輕鬆搞笑又相當有趣，加上南宮珉驚人的演技張力，果然是「因信而看」南宮珉！

看點1. 南宮珉「演什麼像什麼」，台詞功力穩紮穩打！



南宮珉飾演千智勳律師，是一位個性看似有些輕浮，但其實充滿正義感，又有實力的律師！千智勳律師喜歡幫助社會弱勢族群，委託費還僅收「一千韓元」，讓許多沒有錢請律師，卻蒙受委屈的委託人都上門尋求協助。南宮珉在本劇再度展現驚人的台詞功力，法律用詞難不倒他，與小朋友、鄰居阿姨的對話卻又非常調皮，完美化身為千智勳律師！

看點2. 搞笑劇情毫無冷場！南宮珉太調皮啦～



南宮珉在本劇完全就是「搞笑擔當」，逃避房租、躲房東太太，與小朋友、鄰居阿姨的對話卻又非常調皮，不正經的行徑常常讓事務長非常頭痛。讓人完全不知道下一秒會發生什麼事的千律師，處處都是笑點，這無處安放的魅力真的讓人無法不愛。

看點3. 復古風擺設，連小細節都不放過

千智勳律師開設的個人事務所，地點位於首爾相當傳統的老社區裡，一間老舊公寓的2樓，附近就是充滿人情味的市場，鄰居都是已經熟識彼此的長輩們。不只千智勳律師的造型很有復古風情，連辦公室都充滿細節，傳統花色的壁紙，復古電視和傢俱等等，彷彿回到了70、80年代！如果是喜歡復古風的觀眾，一定會喜歡本劇的擺設佈置與畫風，而搞笑劇情更是必追亮點，相信接下來千律師與社區的阿姨們，必定會有滿滿火花！（笑）

看點4. 千律師、事務長、白實習生三人合作無間



南宮珉與金智恩繼《監獄醫生》、《黑色太陽》三度合作，合作上的默契當然是沒話說。而金智恩在劇中飾演白瑪麗檢察官，出身律師世家，本來希望到爺爺的「白律師事務所」實習，卻被爺爺命令必須在千律師底下實習兩個月，白瑪麗別無選擇，只能與千律師一同合作⋯⋯千金小姐「白瑪麗」的加入，會為千律師、事務長帶來什麼改變呢？太期待千律師和白實習生兩位個性完全不同的律師聯手合作啦！



看點5. 千元委託費！小蝦米如何對抗大鯨魚？



過去曾是檢察官的千智勳律師，為何會選擇自行開立律師事務所，又僅收一千韓元委託費呢？不畏懼對抗有錢有勢的財閥，面對黑道也不改本色，千智勳律師到底是何方神聖？千律師看到最底層人們的需求，幫助他們鋤強扶弱，展現自己的實力智慧，完全是一部痛快人心的法庭劇

，隨著劇情發展，也將一步步揭開千律師的故事。

Disney+獨家跟播《千元律師》每週五、六22:30上架新集數！

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