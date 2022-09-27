郑俊英事件受害者！歌手龙俊亨继争议后睽违4年终於Solo回归

歌手兼专辑制作人龙俊亨已退出原所属团体HighLight，睽违4年即将再度以歌手身分带著新专辑回归歌坛。目前他的新专辑已在最后收尾阶段即将问世，透过这次的回归也将宣告他正式成为SOLO独立歌手。

龙俊亨从2009年以团体BEAST出道，各方面的实力都受到粉丝们认可，而在BEAST改换公司并改名为HighLight时当然他也从不缺席。才华洋溢的龙俊亨一手包办Rap、唱歌、舞台表演与专辑制作，是拥有全方位实力的艺人，透过多元类型的活动展现自己的才华，走在潮流尖端的音乐以及诱发听众们共鸣的歌词，也时常让他的歌曲成为大家热爱哼唱的热门曲目。

之前的作品包含了正规专辑「GOODBYE 20's」、「Living Without You」、「Flower」、「这首歌结束的话」、「Wonder If」、「阵雨」等，都拥有龙俊亨独特的音乐风格，这次的新专辑也同样是充满了龙俊亨的个人色彩，即将引发粉丝们关注。龙俊亨於2019年卷入当时郑俊英群组相关事件而备受争议，即便调查后也确认他并无任何不法情事，但他却也因此当时退出了HighLight，进入空白期，公司也表达尊重他个人的决定。



龙俊亨本次回归的具体内容与行程也将在日后详细公开。！

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