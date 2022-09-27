南宫珉演什么像什么！Disney+《千元律师》首播爆好评的5大亮点，南宫珉一登场「全程爆笑」无冷场

2022下半年最期待的韩剧之一，由南宫珉、金智恩主演的《千元律师》，首播收视率超级亮眼！《千元律师》剧情讲述委托费仅收「一千韩元」但实力却非常强的「千智勋律师」，与有钱的不法之徒、身价不斐的律师们对抗的痛快法庭剧，剧情轻松搞笑又相当有趣，加上南宫珉惊人的演技张力，果然是「因信而看」南宫珉！

看点1. 南宫珉「演什么像什么」，台词功力稳扎稳打！



南宫珉饰演千智勋律师，是一位个性看似有些轻浮，但其实充满正义感，又有实力的律师！千智勋律师喜欢帮助社会弱势族群，委托费还仅收「一千韩元」，让许多没有钱请律师，却蒙受委屈的委托人都上门寻求协助。南宫珉在本剧再度展现惊人的台词功力，法律用词难不倒他，与小朋友、邻居阿姨的对话却又非常调皮，完美化身为千智勋律师！

看点2. 搞笑剧情毫无冷场！南宫珉太调皮啦～



南宫珉在本剧完全就是「搞笑担当」，逃避房租、躲房东太太，与小朋友、邻居阿姨的对话却又非常调皮，不正经的行径常常让事务长非常头痛。让人完全不知道下一秒会发生什么事的千律师，处处都是笑点，这无处安放的魅力真的让人无法不爱。

看点3. 复古风摆设，连小细节都不放过

千智勋律师开设的个人事务所，地点位於首尔相当传统的老社区里，一间老旧公寓的2楼，附近就是充满人情味的市场，邻居都是已经熟识彼此的长辈们。不只千智勋律师的造型很有复古风情，连办公室都充满细节，传统花色的壁纸，复古电视和家俱等等，彷佛回到了70、80年代！如果是喜欢复古风的观众，一定会喜欢本剧的摆设布置与画风，而搞笑剧情更是必追亮点，相信接下来千律师与社区的阿姨们，必定会有满满火花！（笑）

看点4. 千律师、事务长、白实习生三人合作无间



南宫珉与金智恩继《监狱医生》、《黑色太阳》三度合作，合作上的默契当然是没话说。而金智恩在剧中饰演白玛丽检察官，出身律师世家，本来希望到爷爷的「白律师事务所」实习，却被爷爷命令必须在千律师底下实习两个月，白玛丽别无选择，只能与千律师一同合作⋯⋯千金小姐「白玛丽」的加入，会为千律师、事务长带来什么改变呢？太期待千律师和白实习生两位个性完全不同的律师联手合作啦！



看点5. 千元委托费！小虾米如何对抗大鲸鱼？



过去曾是检察官的千智勋律师，为何会选择自行开立律师事务所，又仅收一千韩元委托费呢？不畏惧对抗有钱有势的财阀，面对黑道也不改本色，千智勋律师到底是何方神圣？千律师看到最底层人们的需求，帮助他们锄强扶弱，展现自己的实力智慧，完全是一部痛快人心的法庭剧

，随著剧情发展，也将一步步揭开千律师的故事。

Disney+独家跟播《千元律师》每周五、六22:30上架新集数！

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