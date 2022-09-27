《樂透大作戰》北韓士兵大跳女團舞蹈讓郭東延「懷疑人生」！9月30日全台歡樂獻映

爆笑超越《雞不可失》的南韓年度話題神片《樂透大作戰》，即將在本週五9月30日於全台歡樂獻映。全片腦洞無限大開，透過一張迫降在北韓的南韓樂透頭彩，開啟兩韓軍人相互爭奪57億高額獎金，究竟最後獎落誰家？

2011年出道的南韓女團「Brave Girls」，成軍11年累積不少粉絲，去年因為憑藉勞軍影片，以〈Rollin'〉一曲逆襲各大音源排行榜，而這首爆紅神曲與爆笑神片《樂透大作戰》一拍即合，編導大膽讓無法接觸南韓流行文化、由金珉晧、李淳元飾演的北韓士兵「偷偷練」，一場對南韓士兵大跳〈Rollin'〉的舞蹈場面，實在讓人拍案叫絕。金珉晧、李淳元在片中大跳〈Rollin'〉，展現出不亞於女子組合的舞蹈魅力，不僅散發魅惑眼神，更將大扭骨盆，讓人對這個爆笑場面開啟無限想像，就連男主角高庚杓都笑說：「這個場面實在太有意思，大家都拍得很開心。」值得一提的是，金珉晧也自爆在拍攝當下，褲子拉鍊忘了拉，以至於在劈腿跳舞的過程中，無意中讓在場所有人都陷入「視覺衝擊」：「拍攝的時候，我對面是李伊庚與郭東延，只見他們兩人都表現出令人厭惡的真實反應…。」



郭東延透過《黑道律師文森佐》、《我的ID是江南美人》等電視劇展現演技實力的他，這回於本片再度散發與眾不同的魅力與存在感，詮釋南韓前線部隊觀測兵，以善良又傻呼呼的個性，為全片增添爆笑。他回憶接拍本片的契機：「在拍攝其他作品時，接觸到這部劇本，當時因為太累，想說看一下先休息，沒想到讀著讀著，全程都很清醒，感覺故事很新鮮、很有趣，所以就在深夜給公司打電話，表達想要演出的意願。」他並進一步表示：「角色還很年輕、純真，不懂事的他，必須在片中承擔一生中的重大任務。在歷經迂迴曲折、精神崩潰的過程當中，他將展開一場孤軍奮戰。」一席話更讓人好奇，他將在片中出現什麼驚人的爆笑場面。



《樂透大作戰》劇情描述即將退伍的南韓兵長千禹（高庚杓飾演），某天意外在緊繃的南北韓軍事線附近，撿到一張飄向自己的頭獎彩券，之後卻一個不小心，讓這張彩券乘風飄向無法涉足的北韓…。為了靠57億獎金實現退伍夢想，他使出渾身解數尋找彩券，沒想到竟被北韓士兵容浩（李伊庚飾演）給撿到…。跟彩券擦身而過的千禹，以及在北韓不過是張紙片，必須到南韓把彩券換成獎金的榮浩，再加上意想不到的成員們共同加入，雙方為了死守這57億鉅額獎金，決定「越線」展開驚險刺激的機密協商…。9月30日全台上映。



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