延尚昊《地獄公使2》確定製作！「地獄將再度開啟」預告上一季主角朴靜子的重生！

去年在Netflix一公開就獲得高度人氣關注的電視劇集《地獄公使》確認即將製作第二季。日前Netflix也公開發表最新預告。

還記得《地獄公使》第一季的劇情，在人們的平凡的生活中莫名登場的地獄使者，預告著人們的死亡時間倒數，是大家無法解釋的超自然現象，而趁著這樣的亂象在社會上興起的宗教團體「新真理會」與想要查明真相的一群人，展開交錯的故事。《地獄公使》改編自網路漫畫，而如今延尚昊導演也重新與原編劇崔圭錫作家再度合作，公開的預告短影片中，第一季結尾成為了一具焦黑骨頭的朴靜子，即將在大眾面前獲得重生，字幕也寫著「地獄將再度開啟」，引發粉絲們的期待。



《地獄公使》在正式透過Netflix公開之前，就已搶先在多倫多國際電影節、BFI倫敦電影節、釜山國際電影節等世界知名電影節公開給各地觀眾們，獲得極大的迴響，掀起一陣風潮，也獲得全球媒體佳評如潮，在2021年也獲得金番茄最佳恐怖系列第一名的獎項。



《地獄公使》的劇情設定也給人們帶來衝擊，不分身分地位直接被告知將前往地獄，宣告死期，對於生與死、罪與罰、正義與否，提出了強烈的質疑，第二季將讓大家更了解延尚昊導演與崔圭錫作家的世界觀以及更天馬行空的想像力。



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