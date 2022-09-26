延尚昊《地狱公使2》确定制作！「地狱将再度开启」预告上一季主角朴静子的重生！

去年在Netflix一公开就获得高度人气关注的电视剧集《地狱公使》确认即将制作第二季。日前Netflix也公开发表最新预告。

还记得《地狱公使》第一季的剧情，在人们的平凡的生活中莫名登场的地狱使者，预告著人们的死亡时间倒数，是大家无法解释的超自然现象，而趁著这样的乱象在社会上兴起的宗教团体「新真理会」与想要查明真相的一群人，展开交错的故事。《地狱公使》改编自网路漫画，而如今延尚昊导演也重新与原编剧崔圭锡作家再度合作，公开的预告短影片中，第一季结尾成为了一具焦黑骨头的朴静子，即将在大众面前获得重生，字幕也写著「地狱将再度开启」，引发粉丝们的期待。



《地狱公使》在正式透过Netflix公开之前，就已抢先在多伦多国际电影节、BFI伦敦电影节、釜山国际电影节等世界知名电影节公开给各地观众们，获得极大的回响，掀起一阵风潮，也获得全球媒体佳评如潮，在2021年也获得金番茄最佳恐怖系列第一名的奖项。



《地狱公使》的剧情设定也给人们带来冲击，不分身分地位直接被告知将前往地狱，宣告死期，对於生与死、罪与罚、正义与否，提出了强烈的质疑，第二季将让大家更了解延尚昊导演与崔圭锡作家的世界观以及更天马行空的想像力。



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