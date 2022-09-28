[分集劇情]《依法相愛吧》李昇基被襲擊遭綁架！李世榮火速救援兩人情感終於急升溫（EP7）

[有雷]《依法相愛吧》李昇基與李世榮的LoveLine發展比案件更令人心急！兩人雖然意見相左但卻共同對抗校園霸凌的壞學生及家長們，依法行事也許有些不足，但給予受害者完全的心理依靠也是一帖良藥！壞學生壞到從背後襲擊並綁架李昇基，幸好李世榮及時趕到，兩人終於不再忍了！

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《依法相愛吧》面對被霸凌的旻奎，金正浩（李昇基飾）與咖啡師恩江面對警察的詢問並沒有據實以告，但其中的貓膩也被老友兼警察世妍（金瑟琪飾）察覺。宥利（李世榮飾）雖然也希望壞孩子們能夠得到教訓，但如果用不正當的方式嫁禍給他們似乎也不是好的方法，於是正浩轉變身分為旻奎以及恩江的律師，並且前往警局去推翻自己原本的陳述細節。



壞孩子共有三人，正浩想到的方式就是造成他們之間的嫌隙，離間他們三人以及其父母，而其中一位孩子的父親還是有頭有臉的廳長，自然利用了公權力對於宥利Law Cafe咖啡廳與旻奎奶奶工作的餐廳進行檢舉等等，當然正浩起底三人的父母，讓檢察機關介入搜查。



宥利無法出席校園暴力聽證會，而由正浩代表出席，正浩也如同計畫中，除了出示旻奎曾經受到暴力對待的影片，也成功地引起三位學生的家長互相推諉，也間接都承認了對旻奎所做的事件，甚至把茅頭指向勢力最大的帶頭者，也是廳長的兒子洪志勳。



洪志勳發現事態嚴重，也擔心另外兩位同學手中握有他的一些把柄，於是他從後方跟蹤正浩並且襲擊他的頭部，敲暈了他之後還將他綁架。學生惡性難改仍然充滿仇恨，正浩希望他不要做出日後會讓自己後悔的事，這些霸凌的事件，在日後你好不容易獲得幸福或是變得耀眼的時候，就會成為人生的汙點。洪志勳仍不知悔改，最終被及時趕到的警方帶走。



宥利急著衝進現場，確認了正浩沒事後卻大哭了起來，兩人終於不再忍耐情感，以及擔心失去對方的心情。接下來就能夠好好順利約會了嗎？



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