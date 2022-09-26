被粉絲尖叫聲嚇到原地彈走的ONEUS成員建熙，顧不得表情管理先跑再說XD

被粉絲尖叫聲嚇到原地彈走的ONEUS成員建熙，顧不得表情管理先跑再說XD

明星   2022年9月26日   星期一16:15   Lorrie  

（封面圖源：IG@official_oneus、TikTok@anoushkarhuam）

嚇到好委屈QQ建熙太真摯了。

在偶像靠近、甚至對粉絲比愛心放電時，理所當然會引起粉絲一陣激烈反應。但是有偶像反而會被過激反應嚇到，心臟承受不住呀！最出名的易驚體質偶像，就是男團 ONEUS 成員建熙，以下附上各種驚嚇高能名場面。

在 IG 上常把粉絲們迷得神魂顛倒的他，雖有張無所畏懼的高級帥臉，其實超容易受到驚嚇，留下不少畫面證據。舉凡突然出現的聲音、尖叫，都會讓他嚇到快哭。像有次在閒聊時提到了麥片（cereal），Siri 突然回答了，原本悠閒的建熙被嚇到摀臉大叫，還花了一段時間平緩被嚇到的心情QQ

參加節目時不只容易被噴出的彩帶嚇到，有次挑戰矇眼舞蹈，甚至全程縮著小手害怕的走位移動，被成員拉住帶往正確的地方時，也是嚇到不行，有這麼可怕嗎？這樣害怕的矇眼舞蹈我還是頭一次見XD

最近引起大家討論的就是這段，建熙和成員集體移動前往下個行程時，等在一旁的粉絲馬上熱烈歡呼迎接，原本還帥氣地揮手再獻上一個飛吻，引來更高分貝的尖叫，結果下秒建熙馬上被嚇到彈走，看這彈飛的距離也不是普通人能辦到的。

大家別嚇建熙了都被嚇到說不出話XD話說這反應滿適合演鬼片？

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