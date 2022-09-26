被粉丝尖叫声吓到原地弹走的ONEUS成员建熙，顾不得表情管理先跑再说XD

吓到好委屈QQ建熙太真挚了。

在偶像靠近、甚至对粉丝比爱心放电时，理所当然会引起粉丝一阵激烈反应。但是有偶像反而会被过激反应吓到，心脏承受不住呀！最出名的易惊体质偶像，就是男团 ONEUS 成员建熙，以下附上各种惊吓高能名场面。



在 IG 上常把粉丝们迷得神魂颠倒的他，虽有张无所畏惧的高级帅脸，其实超容易受到惊吓，留下不少画面证据。举凡突然出现的声音、尖叫，都会让他吓到快哭。像有次在闲聊时提到了麦片（cereal），Siri 突然回答了，原本悠闲的建熙被吓到捂脸大叫，还花了一段时间平缓被吓到的心情QQ



参加节目时不只容易被喷出的彩带吓到，有次挑战蒙眼舞蹈，甚至全程缩著小手害怕的走位移动，被成员拉住带往正确的地方时，也是吓到不行，有这么可怕吗？这样害怕的蒙眼舞蹈我还是头一次见XD



最近引起大家讨论的就是这段，建熙和成员集体移动前往下个行程时，等在一旁的粉丝马上热烈欢呼迎接，原本还帅气地挥手再献上一个飞吻，引来更高分贝的尖叫，结果下秒建熙马上被吓到弹走，看这弹飞的距离也不是普通人能办到的。



大家别吓建熙了都被吓到说不出话XD话说这反应满适合演鬼片？

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